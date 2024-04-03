В ЕC пациентам с шизофренией стал доступен первый инъекционный антипсихотик длительного действия

Европейская комиссия (ЕК) одобрила инъекционный препарат Abilify Maintena (арипипразол) от компании Otsuka Pharmaceutical, предназначенный для поддерживающего лечения шизофрении. Это первый в Европейском Союзе (ЕС) антипсихотик длительного действия, пишет Pharmaceutical Technology.

Внутримышечные инъекции проводят раз в два месяца. «Мы приветствуем одобрение ЕК препарата арипипразол, принимаемого один раз в два месяца, что означает предоставление взрослым пациентам с шизофренией еще одной упрощенной схемы лечения. Надеемся, что это поможет смягчить проблему с необходимостью постоянно принимать лекарства у таких пациентов», — прокомментировал решение ЕК вице-президент Otsuka Europe Питер Гиллберг.

Регуляторное решение распространяется на все страны-члены ЕС, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн. Оно основано на результатах 32-недельного исследования, в котором приняли участие 266 человек.

В 2017 году в США одобрили таблетированную версию арипипразола с сенсорной системой, которая позволяет отследить прием препарата пациентом. Информация с сенсора поступает на носимый передатчик (крепится как пластырь к телу пациента), который передает ее на смартфон.

gxpnews