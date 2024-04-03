В Новосибирске решили не приватизировать аптечную сеть

Депутаты Новосибирска отказались от планов по приватизации «Новосибирской аптечной сети». Решение приняли «с учетом понимания необходимости сохранения муниципального имущества».

Депутаты горсовета Новосибирска приняли решение не включать МУП «Новосибирская аптечная сеть» в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2024 год. Этот вопрос обсуждался на заседании 27 марта. Единственным акционером предлагалось оставить город Новосибирск.

«Решение по данному вопросу принималось коллегиально депутатами Совета депутатов, присутствующими на сессии, и каждый из них руководствовался собственной позицией по данному вопросу, полагаю, что в том числе с учетом понимания необходимости сохранения муниципального имущества», — сообщили «ФВ» в пресс-службе Совета депутатов.