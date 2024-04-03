Сеченовский университет получит 300 млн рублей на проект по биомедицине и биопечати

Руководит научной работой первый проректор вуза Андрей Свистунов. Цель исследований, которые будут осуществляться по мегапроекту «Орган на заказ», заключается в разработке систем трехмерной биопечати. В качестве партнеров будут выступать ученые из других организаций (Университета науки и технологий МИСИС, Института биологии гена РАН) и стран (Ирана, Бразилии, Китая).

Сеченовский университет стал единственным медицинским вузом страны, вошедшим в число 50 победителей конкурса Минобрнауки. Всего в отборе на получение гранта участвовали 303 организации, призеры определялись экспертизой РАН.

Основная задача, которая должна быть решена путем предоставления грантов научным организациям, – реализация крупных проектов по главным направлениям научно-технологического развития России. Победителям из других областей предстоит заниматься разработкой высокотехнологичных продуктов в сфере биотехнологий, энергетики, новых материалов, информационных и телекоммуникационных технологий.

По другому масштабному проекту – «Приоритет-2030» – медвузы в 2024 году получат гранты на общую сумму более 4 млрд рублей. В частности, ПМГМУ им. И.М. Сеченова выиграл специальную часть гранта в размере 105,9 млн рублей и базовую часть – 153,1 млн рублей. Субсидии предоставляются с целью увеличения вкладов университетов в социально-экономическое развитие регионов, осуществление новых проектов, развитие вузов, занимающихся научными исследованиями.