Сеченовский университет получит 300 млн рублей на проект по биомедицине и биопечати

Специалисты Первого МГМУ им. И.М. Сеченова выиграли грант Минобрнауки РФ, который они направят на научные исследования в области биомедицины и создание систем трехмерной биопечати. Грант в размере 300 млн рублей рассчитан на три года – университет будет получать по 100 млн рублей в год до 2026 года, затем срок получения субсидии можно будет продлить еще на два года.
Руководит научной работой первый проректор вуза Андрей Свистунов. Цель исследований, которые будут осуществляться по мегапроекту «Орган на заказ», заключается в разработке систем трехмерной биопечати. В качестве партнеров будут выступать ученые из других организаций (Университета науки и технологий МИСИС, Института биологии гена РАН) и стран (Ирана, Бразилии, Китая).
Сеченовский университет стал единственным медицинским вузом страны, вошедшим в число 50 победителей конкурса Минобрнауки. Всего в отборе на получение гранта участвовали 303 организации, призеры определялись экспертизой РАН.
Основная задача, которая должна быть решена путем предоставления грантов научным организациям, – реализация крупных проектов по главным направлениям научно-технологического развития России. Победителям из других областей предстоит заниматься разработкой высокотехнологичных продуктов в сфере биотехнологий, энергетики, новых материалов, информационных и телекоммуникационных технологий.
По другому масштабному проекту – «Приоритет-2030» – медвузы в 2024 году получат гранты на общую сумму более 4 млрд рублей. В частности, ПМГМУ им. И.М. Сеченова выиграл специальную часть гранта в размере 105,9 млн рублей и базовую часть – 153,1 млн рублей. Субсидии предоставляются с целью увеличения вкладов университетов в социально-экономическое развитие регионов, осуществление новых проектов, развитие вузов, занимающихся научными исследованиями.
Источник: Сеченовский университет
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