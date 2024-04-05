Минздрав намерен расширить перечень оснований для внесения изменений в регдосье препаратов

Минздрав планирует дополнить новым пунктом классификацию изменений, вносимых в регистрационные досье на зарегистрированные препараты. Предлагается добавить изменение данных по безопасности лекарств на основании информации экспертного учреждения.

Минздрав предложил дополнить классификацию изменений, вносимых в документы, которые содержатся в регистрационном досье на зарегистрированное лекарство. Соответствующий проект постановления сейчас находится на стадии общественного обсуждения.

Классификация, о которой идет речь, была утверждена приказом Минздрава № 959н от 13.12.2016. В проекте постановления предлагается расширить основания для внесения изменений в регистрационные досье, не требующие проведения экспертизы качества, эффективности и безопасности. В раздел I приказа № 959н предлагается добавить пункт 19 об изменении данных по безопасности лекарств на основании информации экспертного учреждения, размещенной на официальном сайте Минздрава.

Ранее Минздрав обновлял классификацию изменений, вносимых в регистрационные досье на зарегистрированные препараты, в апреле 2023 года. Список оснований внесения изменений без проведения экспертизы дополнили семь новых позиций.

Фото: Racool_studio/Freepik

Коблова Дина

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