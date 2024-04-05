В «Сбер Еаптеке» назначен новый гендиректор

В компании «Сбер Еаптека» вновь произошли кадровые перестановки. Новым генеральным директором стала Мария Дроздова, ранее исполнявшая обязанности заместителя гендиректора.

Новым генеральным директором «Сбер Еаптеки» назначили Марию Дроздову. Как сообщили в пресс-службе компании, ранее она исполняла обязанности заместителя гендиректора.

В работе Дроздова намерена сфокусироваться на увеличении доли компании на рынке, расширении географии присутствия и запуске новых сервисов. Она также намерена продолжить взаимодействие с крупнейшими партнерами фармацевтического производственного кластера.

«Я благодарна за оказанное мне доверие и с нетерпением жду возможности продолжить работу в новой должности», — поделилась новый гендиректор.

На новом посту Дроздова сменила члена совета директоров компаний «Р-Фарм» и «Сбер Еаптека» Валерия Перелетова, который вступил в должность гендиректора компании в июле 2022 года. До него эту должность менее года занимала Мария Тимофеева. Кроме того, в мае 2022 года из компании ушла Евгения Ламина, занимавшая пост коммерческого директора.

Дина Коблова

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