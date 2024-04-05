В Москве построили завод по производству глюкометров

В ОЭЗ «Технополис Москва» построили завод по производству российских глюкометров и первых НМГ. Старт производства запланирован на конец 2024 года.

На площадке «Алабушево» в ОЭЗ «Технополис Москва» компания «Элта» завершила строительство завода по выпуску «умных» глюкометров с функцией передачи данных через интернет и первых российских устройств для непрерывного мониторинга уровня глюкозы (НМГ). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Здесь создадут более 160 рабочих мест. Инвестиции в проект превысили 2,2 млрд руб. Старт производства на площадке «Алабушево» запланирован на конец 2024 года», – отметил Ефимов.

Новый завод площадью 11,3 тыс. кв. м будет оснащен современным оборудованием. Здесь разместятся участок моделирования и проектирования, цеха металлообработки, литья пластмасс, микроэлектроники, включая линию разварки микросхем, производства и упаковки биосенсоров, участок сборки и упаковки приборов, современные складские помещения. ​​​​​​​

«Предприятие самостоятельно создает для своего изделия микроэлектронные компоненты, включая интегральную схему, программное обеспечение, а также ручку для прокалывания пальца и тест-полоски, на которые у пациентов приходятся основные траты. Это обеспечивает прибору и расходным материалам более доступную стоимость по сравнению с зарубежными аналогами», – подчеркнул генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев. ​​​​​​​

Помимо глюкометров компания планирует наладить выпуск первых российских онкотестеров, а также портативных приборов для определения протромбинового индекса и уровня холестерина в крови, лабораторных анализаторов ДНК.​​​​​​​

В Москве работает около 200 производителей лекарственных средств и медизделий. При этом около 25 предприятий отрасли локализовали свое производство на площадках ОЭЗ «Технополис Москва». По итогам 2023 года они вложили более 10 млрд руб. в свое развитие.

В сентябре 2023 года СМИ сообщали о трудностях с поставками средств НМГ. Часть комплектующих попала в обнародованный США ограничительный список, от этого пострадали поставки продукции компании Medtronic. В Минздраве, в свою очередь, заявили, что никаких сложностей нет: поставки идут в соответствии с заключенными контрактами.

На совещании с членами правительства в начале ноября президент Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко разобраться с полученными данными и через неделю представить свои предложения.

В конце ноября 2023 года правительство утвердило Правила распределения между регионами средств федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» для закупки систем НМГ. Суммарно кабмин направит регионам 5,1 млрд руб. Федеральные средства на условиях софинансирования получат все российские регионы. В 2024 году их объем составит 4,1 млрд руб.

Фото: technomoscow.ru

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