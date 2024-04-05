Федеральные медцентры получат 1,5 млрд рублей на обновление реабилитационного оборудования

Средства будут направлены на дооснащение или переоснащение отделений медреабилитации в 49 организациях, расположенных в нескольких регионах. В частности, Минздраву РФ выделят почти 686 млн рублей для дооснащения 24 клиник, Минобрнауки РФ – 368 млн рублей для 11 медорганизаций, Минобороны РФ – 159 млн рублей для пяти медорганизаций. В список ведомств также вошли ФМБА, МЧС и Минтруд.

Финансирование обеспечено федпроектом «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», который в свою очередь входит в перечень инициатив социально-экономического развития России до 2030 года.

В феврале 2023 года Правительство направило на те же цели 1,7 млрд рублей. Сумма была выделена для 43 клиник Минздрава, ФМБА, Роспотребнадзора, Минобрнауки и Минобороны в качестве дополнения к 8 млрд рублей, направленным ранее по программе развития медицинской реабилитации.

В России направление медицинской реабилитации развивается на государственном уровне. В 2022 году, например, как сообщал Михаил Мишустин, было потрачено около 9 млрд рублей на оснащение свыше 150 региональных медорганизаций и более 400 профильных отделений. Еще 2 млрд ушли на оборудование 28 федеральных медцентров. К 2030 году планируют оснастить и переоснастить более 1 350 профильных отделений и 130 дневных стационаров российских клиник.

В феврале текущего года глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в течение трех лет только на реабилитацию и лечение раненых в ходе проведения специальной военной операции (СВО) выделят 70 млрд рублей.