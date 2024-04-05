В этом году в Подмосковье построят два новых фармацевтических завода

В 2024 году в Подмосковье планируется реализация четырех проектов импортозамещения в сфере фармацевтики и медицины. Два проекта направлены на строительство новых заводов, а два – на модернизацию. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Суммарный объем инвестиций в эти четыре проекта оценивается в 5,2 млрд рублей. На предприятиях будет создано порядка 800 рабочих мест для жителей Подмосковья», – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, в этом году в г.о. Черноголовка планируется запустить новое предприятие по производству лекарственных средств. Инвестор получил льготный заем в Фонде развития промышленности (ФРП) РФ на приобретение оборудования.

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