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Центр лекобеспечения объявил пять аукционов на поставку двух ЛП против туберкулеза

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан принимает заявки на участие в пяти аукционах на поставку аминосалициловой кислоты и амикацина для лечения туберкулеза, пишет «ФВ». Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

Ранее Центр лекобеспечения объявил пять аукционов на поставку ЛП по программе ВЗН.

МНН, лек. форма и дозировка Количество Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Окончание приема заявок на участие в аукционе
1 Аминосалициловая кислота, раствор для инфузий, 30 мг/мл, и/или лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 13,49 г 39 701,07 г действующего вещества 87,89 3 489 327,04 08.04.2024
2 Аминосалициловая кислотатаблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2000 мг 130 584 табл. (шт.) 45,10 5 889 338,40 05.04.2024
3 Амикацин, раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 250 мг/мл 929 г действующего вещества 92,40 85 839,60 08.04.2024
4 Амикацин, порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 1000 мг 7506 г лекарственной формы 73,29 550 114,74 08.04.2024
5 Амикацин, раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 250 мг/мл 12 839 г действующего вещества 92,40 1 186 323,60 11.04.2024

gxpnews

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5 апреля, 2024 | Просмотров: 59