Центр лекобеспечения объявил пять аукционов на поставку двух ЛП против туберкулеза

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан принимает заявки на участие в пяти аукционах на поставку аминосалициловой кислоты и амикацина для лечения туберкулеза, пишет «ФВ». Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
Ранее Центр лекобеспечения объявил пять аукционов на поставку ЛП по программе ВЗН.
|№
|МНН, лек. форма и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Окончание приема заявок на участие в аукционе
|1
|Аминосалициловая кислота, раствор для инфузий, 30 мг/мл, и/или лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 13,49 г
|39 701,07 г действующего вещества
|87,89
|3 489 327,04
|08.04.2024
|2
|Аминосалициловая кислота, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2000 мг
|130 584 табл. (шт.)
|45,10
|5 889 338,40
|05.04.2024
|3
|Амикацин, раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 250 мг/мл
|929 г действующего вещества
|92,40
|85 839,60
|08.04.2024
|4
|Амикацин, порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 1000 мг
|7506 г лекарственной формы
|73,29
|550 114,74
|08.04.2024
|5
|Амикацин, раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 250 мг/мл
|12 839 г действующего вещества
|92,40
|1 186 323,60
|11.04.2024