Центр лекобеспечения объявил пять аукционов на поставку двух ЛП против туберкулеза

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан принимает заявки на участие в пяти аукционах на поставку аминосалициловой кислоты и амикацина для лечения туберкулеза, пишет «ФВ». Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

Ранее Центр лекобеспечения объявил пять аукционов на поставку ЛП по программе ВЗН.