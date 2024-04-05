Минздрав зарегистрировал антибактериальный препарат для лечения осложненных хронических инфекций

Минздрав России зарегистрировал по требованиям ЕАЭС оригинальный антибактериальный лекарственный препарат полного цикла производства в Российской Федерации «Фтортиазинон» в форме таблеток. Препарат создан НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России и не имеет аналогов в мире среди антибактериальных препаратов по механизму действия, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сам „Фтортиазинон” – антимикробный препарат, он может использоваться в ассоциации с антибиотиками, а также самостоятельно, что приводит к ослаблению тех микроорганизмов, которые вызвали то или иное инфекционно-воспалительное заболевание», – отметил главный внештатный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь.

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gxpnews