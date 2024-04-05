FDA выдало статус Fast Track ЛП для лечения глиобластомы

Немецкая биотехнологическая компания TME Pharma N.V., специализирующаяся на разработке инновационных методов лечения рака, сообщила, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предоставило статус Fast Track Designation ее препарату NOX-A12 (olaptesed pegol), ингибитору CXCL12 (TME Pharma), в сочетании с лучевой терапией и bevacizumab для лечения агрессивной глиобластомы у взрослых.

Глиобластома головного мозга – агрессивная злокачественная опухоль головного мозга у взрослых, которая имеет быстрые темпы роста, разрушает окружающие здоровые ткани и часто имеет неблагоприятный прогноз. Лечение глиобластомы проходит при впервые диагностированных условиях, когда опухоль устойчива к химиотерапии и измеримая опухоль остается после операции. CXCL12 представляет собой внутривенно вводимый пегилированный аптамер L-стереоизомерной РНК, нацеленный на CXCL12 (C-X-C хемокин-лиганд 12), ключевой хемокиновый (сигнальный) белок. Ранее FDA уже одобрило заявку на проведение клинических исследований нового препарата NOX-A12, ингибитора CXCL12, для лечения глиобластомы.