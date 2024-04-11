ЦРПТ поможет производителям ветеринарных препаратов в связи с введением обязательной маркировки

ЦРПТ разработал две программы поддержки для производителей ветпрепаратов в связи с введением обязательной маркировки. Им предоставят рассрочку и компенсации в половину стоимости затрат на оборудование.

Центр развития перспективных технологий совместно с отраслью, разработал две программы поддержки для производителей ветеринарных препаратов. Как сообщили в пресс-службе ЦРПТ, речь идет о рассрочке и компенсации 50% затрат.

Производители ветпрепаратов смогут получить оборудование без оплаты в первый год: оплата будет проходить на условиях беспроцентной рассрочки в течение второго и третьего годов. Для малых и средних производителей предусмотрена компенсация половины затрат на оборудование.

По словам руководителя группы социально значимых товаров ЦРПТ Егора Жаворонкова, к эксперименту по обязательной маркировке присоединились уже 37 производителей.