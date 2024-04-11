ЦРПТ поможет производителям ветеринарных препаратов в связи с введением обязательной маркировки Суд отказался досрочно расторгнуть договор между аптекой и правительством города » «Платиновая унция» представила финалистов в категории «Препарат года» Определились финалисты премии «Платиновая унция» в категории «Препарат года». Победители будут названы 18 апреля. Оргкомитет XXIV Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» назвал рецептурные и безрецептурные препараты, ставшие финалистами в соответствующих номинациях категории «Препарат года». Шорт-лист рецептурных лекарственных средств* включает пять препаратов: «Конкор» (Merck), «Ксарелто» (Bayer), «Мексидол» («Фармасофт»), «Эдарби» (ГК «Нижфарм»), «Эликвис» (Pfizer). Пятерка финалистов безрецептурных препаратов* выглядит так: «Детралекс» (Servier), «Ингавирин» («Валента Фармацевтика»), «Кардиомагнил» (ГК «Нижфарм»), «Пенталгин» («Отисифарм»), «Трекрезан» («Солофарм»). Номинантов и победителей «Платиновой унции» определяют представители научной общественности, авторитетные В2В издания отрасли, руководители фармацевтических компаний. При этом правилами установлено, что топ-менеджеры компаний не могут голосовать за свою компанию, препарат или проект. Церемония награждения победителей XXIV Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» состоится 18 апреля в онлайн-формате. Трансляция будет доступна на странице конкурса и на сайте pharmvestnik.ru. Генеральный спонсор церемонии — компания «Мьюз Медиа». Спонсором благотворительного проекта «Добрые дела» выступит компания «КвайссерФарма». Проект реализуется «Платиновой унцией» на протяжении нескольких лет, он направлен на оказание помощи подопечным БФ «Подсолнух». * Финалисты представлены в алфавитном порядке. Елена Григорьева

pharmvestnik