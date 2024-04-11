«Р-Фарм» в партнерстве с «Манебио» проведет НИОКР по разработке инновационного препарата

«Р-Фарм» заключил договор с компанией «Манебио», победителем конкурса «ФармБиоТех 2022», на проведение НИОКР по разработке инновационного генно-инженерного препарата для таргетной терапии злокачественных новообразований. Об этом сообщает пресс-служба «Р-Фарм».

В сообщении говорится, что препарат, получивший название «Манселан-i», будет направлен на рецептор клеточного апоптоза DR5, который обильно представлен на поверхности клеток широкого спектра опухолей. Среди перспективных направлений использования новой молекулы — терапия глиобластомы и терапия рака поджелудочной железы, в том числе в комбинированных схемах с лекарственными препаратами, стандартными для лечения данной нозологии.

По итогам конкурса «Манебио» получил минигрант Фонда «Сколково» на развитие проекта. «Р-Фарм» выступает индустриальным партнером и обеспечивает софинансирование разработки. Компания уже получила первые данные об эффективности нового лекарственного препарата на моделях глиобластомы и рака поджелудочной железы. Завершение НИОКР ожидается в июле 2024 года.

«Проект с Фондом «Сколково» позволяет находить разработчиков инновационных терапевтических молекул среди молодых научно-технологических коллективов. Важно отметить, что проекты отвечают потребностям системы здравоохранения и разрабатываются в актуальных для индустрии направлениях. В перспективе сотрудничество с «Манебио» позволит пополнить противоопухолевый портфель группы «Р-Фарм» современными оригинальными препаратами», — комментирует Андрей Бурков, директор департамента по стратегическому маркетингу «Р-Фарм».

«Совместные конкурсы представителей бизнеса и Фонда «Сколково» очень нужны и востребованы разработчиками, поскольку дают импульс для развития инновационных разработок в нашей стране. Благодаря победе в конкурсе «ФармБиоТех 2022» нам удалось привлечь дополнительное финансирование для дальнейших исследований. Мы рассчитываем перевести нашу разработку на более продвинутую стадию и оправдать ожидания инвесторов», — отмечает Анна Яголович, генеральный директор компании «Манебио».

«Эффективное партнерство с «Манебио» в рамках проекта «ФармБиоТех 2022», поддержанного Фондом «Сколково», демонстрирует не только мощь совместной работы между начинающими научными командами и ведущими фармацевтическими компаниями, но и важность инноваций в области разработки препаратов для таргетной терапии злокачественных опухолей. Проект «Манселан-i» является ярким примером того, как научные открытия могут быть трансформированы в жизненно важные лекарственные средства, способные изменить ландшафт онкологического лечения. Наша цель — продолжать поддерживать инициативы, которые способствуют созданию новых оригинальных препаратов, улучшая тем самым качество и продолжительность жизни пациентов», — говорит Камила Зарубина, вице-президент, исполнительный директор Кластера биологических и медицинских технологий.

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