Acumen и Lonza договорились о совместной разработке ЛП от болезни Альцгеймера

Американская Acumen Pharmaceuticals заключила соглашение со швейцарской Lonza, предметом которого является совместная разработка препарата sabirnetug (ACU193) – потенциального средства для лечения болезни Альцгеймера. Сотрудничество двух компаний позволит расширить производство препарата для клинической разработки и потенциальной коммерциализации при условии получения разрешения.

Sabirnetug – гуманизированное моноклональное антитело, которое нацелено на олигомеры бета-амилоида (AβOs), участвующие в прогрессировании болезни Альцгеймера, и нейтрализует их. Поскольку AβOs считаются первоначальным катализатором болезни Альцгеймера, sabirnetug может стать первым методом лечения, направленным на устранение фундаментальной причины недуга.

«Мы продвигаемся ко второй фазе клинической разработки sabirnetug как потенциально лучшего в своем классе препарата для лечения болезни Альцгеймера. <…> Партнерство с компанией Lonza – важнейший шаг к обеспечению более широкого доступа к терапии нового поколения», – прокомментировал соглашение президент и директор по развитию Acumen Джеймс Доэрти.

Как говорится на сайте Acumen, команда компании «опирается на десятилетия исследований AβOs для разработки вариантов лечения болезни Альцгеймера». Sabirnetug стал наиболее перспективным из всех предложенных и испробованных вариантов.

В прошлом месяце Lonza приобрела у компании Roche крупное производство биологических препаратов в Вакавилле (Калифорния, США) за $1,2 млрд. Это приобретение призвано укрепить потенциал Lonza по производству биопрепаратов. Предприятие в Вакавилле будет включено в состав подразделения Lonza – Biologics.

gxpnews