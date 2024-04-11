Минздрав предложил добавить ряд медизделий в автомобильные аптечки

Минздрав РФ предложил пересмотреть комплектацию автомобильных аптечек, добавив в их состав ряд медицинских изделий, которые могут пригодиться для оказания первой помощи на месте ДТП. Это, в частности, спасательное изотермическое одеяло, эластичные бинты многоразового и одноразового использования и хирургические ножницы. Соответствующий проект приказа опубликован на портале правовых документов.

Как говорится в пояснительной записке к проекту, утверждение нового состава аптечки «позволит повысить эффективность оказания первой помощи и, соответственно, снизить смертность, инвалидизацию и сроки временной утраты трудоспособности от травм при дорожно-транспортных происшествиях». Отмечается, что полученные в результате ДТП повреждения относятся к наиболее тяжелым видам травм. Кроме того, дорожные аварии занимают первое место среди причин смертности от механических повреждений.

Авторы законопроекта подчеркнули, что при формировании обновленного комплекта учли практику использования аптечки при ДТП. В случае принятия документа он будет действовать с 1 сентября 2024 года до 1 сентября 2030 года. Произведенные до этого времени аптечки можно будет использовать до 31 декабря 2025 года.

gxpnews