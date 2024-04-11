В России могут полностью запретить продажу вейпов

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщил, что ведется процесс сбора подписей под инициативой и консультации по поводу документа. В ближайшее время законопроект планируют внести в Госдуму.

В тексте законопроекта указано, что под полный запрет попадет розничная торговля никотином (в том числе полученным путем синтеза), его производными (в том числе солями никотина), а также никотиносодержащей и безникотиновой жидкостями и устройствами для их доставки. Согласно данным авторов законопроекта, число использующих вейпы подростков по сравнению с 2011 годом выросло в 10 раз.

В пояснительной записке отмечается, что вейпинг пропагандируют как безопасную альтернативу сигаретам, однако вейп «наносит непоправимый вред здоровью как самого курящего, так и окружающих его людей». «Врачи даже выделяют особое заболевание – вейп-ассоциированное повреждение легких, напоминающее по симптомам и проявлениям пневмонию. У курящих электронные сигареты, как и у обычных курящих, также формируется никотиновая зависимость», – говорится в документе.

Авторы инициативы указывают на вред и безникотиновых жидкостей, так как в их составе есть глицерин, пропиленгликоль, ароматизаторы и загустители. Каждое из них при вдыхании пара может привести к тяжелым заболеваниям легких.

«В целях народосбережения полагаем необходимым установить на федеральном уровне полный запрет на продажу вейпов. Хотя такой запрет приведет к потере доходов федерального бюджета, однако сохранение здоровья нации, особенно молодежи, значительно важнее для будущего нашей страны. Что касается возможности роста нелегального оборота вейпов, то он и сейчас довольно большой, его пресечение является задачей правоохранительных органов», – считают авторы законопроекта.

В конце апреля 2023 года президент РФ Владимир Путин утвердил закон о запрете продажи несовершеннолетним устройств для потребления никотиносодержащей продукции и вейпов без содержания никотина, а также их составных частей. Кроме того, закон запретил рекламировать для несовершеннолетних такую продукцию.

Позднее, в ноябре 2023 года, депутаты от ЛДПР озвучили инициативу о полном запрете продажи вейпов в стране. Тогда законодатели сообщали, что число вейперов в России растет, несмотря на вводимые ограничения, в связи с чем действовать необходимо радикально.

В Минздраве РФ предложение оценили негативно. В ведомстве посчитали, что полный запрет приведет к увеличению нелегального оборота продукции без уплаты акциза. В отзыве на подготовленный депутатами ЛДПР проект чиновники министерства указали и на выпадающие из-за этого доходы бюджета в размере более 12 млрд рублей ежегодно. Кроме того, запрет на продажу, по мнению Минздрава, приведет к нарушению концепции закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и создаст условия для юридических коллизий и неоднозначного толкования положений закона.