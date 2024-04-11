«Платиновая унция» представила финалистов по итогам 2023 года

На итоговом заседании оргкомитета XXIV Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» были представлены шорт-листы всех номинаций премии.

Номинантов и победителей «Платиновой унции» определяет экспертный совет. В него входят представители научной общественности, авторитетные B2B-издания, гендиректора фармкомпаний.

Торжественная церемония награждения XXIV Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» состоится 18 апреля. Во второй раз за всю историю вручения премии награждение пройдет в онлайн-формате. Трансляция будет доступна на странице конкурса и на сайте pharmvestnik.ru.

Спонсором благотворительного проекта «Добрые дела» выступит компания «Квайссер Фарма». Проект реализуется «Платиновой унцией» на протяжении нескольких лет, он направлен на оказание помощи подопечным благотворительного фонда «Подсолнух».

Елена Григорьева

pharmvestnik