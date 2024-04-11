Правительство Омской области решило приватизировать государственную аптечную сеть

Аптечная сеть «Омское лекарство» вошла в программу приватизации собственности региона в 2024—2026 годах. Аналогичные действия региональные власти пытались совершить 10 лет назад, но тогда пакет акций сняли с продажи.

АО «Аптечная сеть «Омское лекарство» вошло в программу приватизации собственности региона в 2024—2026 годах, соответствующее решение закреплено в распоряжении правительства Омской области № 50-рп от 05.04.2024.

Аптечная сеть принадлежит региональному министерству имущественных отношений, Омская область владеет в АО всеми акциями. Власти планируют акционировать предприятие в текущем году.