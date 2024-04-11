Госсектор хочет стать ценовым ориентиром для частных аптек

Ассоциация государственных аптечных сетей (АГАС) работает над тем, чтобы ввести в регионах референтные цены на определенные категории препаратов. Единая ценовая политика может коснуться лекарственных средств, которые выписываются льготникам, а также, возможно, распространится и на пациентов, приобретающих медикаменты из Перечня ЖНВЛП за свой счет. Поддерживать единый ценовой уровень предстоит государственным аптечным сетям, которые должны стать примером для коммерческого сегмента, полагают в ассоциации.

В чем заключается инициатива

В декабре 2023 года коллегия Минздрава поставила стратегическую задачу изменения ценообразования на лекарственные препараты.

Первый этап — совершенствование механизма государственного регулирования цен в сегментах ЖНВЛП и препаратов для федеральных льготников. Схема работы будет аналогична той, которая применяется при закупках по программам обеспечения пациентов с высокозатратными нозологиями и «Круга добра».

Следующим этапом Минздрав совместно с Росстатом планирует запустить мониторинг цен на лекарственные препараты, не включенные в Перечень ЖНВЛП, сказано в решении коллегии от 13 декабря 2023 года.

Одним из исполнителей этих задач будут государственные аптечные сети, рассказал «ФВ» исполнительный директор АГАС Дмитрий Даин.

Члены ассоциации приступили к проработке вариантов реализации единой ценовой политики в отношении препаратов, входящих в Перечень ЖНВЛП.

«В Восточной Европе действуют референтные цены благодаря схемам лекарственного страхования. В России такой базой может стать ценообразование на льготный сегмент препаратов», — отметил он.

Сейчас во многих регионах решается задача централизации закупок лекарственных препаратов по государственным программам через совместные закупки или путем создания единственного поставщика в соответствии с законом 44-ФЗ, отметили в ассоциации.

Как она будет реализована

Варианты реализации этой схемы работы прорабатываются руководителями региональных министерств здравоохранения и государственными аптечными сетями.

«Дополнительно органы управления здравоохранением будут ставить перед государственными аптечными сетями задачи. Первая — это территориальное покрытие, чтобы в каждом муниципальном образовании была аптека. Вторая — организованная схема обеспечения отдаленных территорий через ФАП или передвижные аптечные пункты. Еще одна — задать определенный ценовой уровень. Какие это будут цены, определят субъекты. Они могут быть установлены строго в соответствии с регламентом ценообразования, разработанным Минздравом, или в регионе будет объявлено, что на льготный ассортимент ЖНВЛП будет действовать единая цена, в том числе и для пациентов, которые приобретают эти препараты за свой счет», — объяснил Даин.

После того, как регионы продекларируют установление единых цен, коммерческие сети начнут поддерживать эту политику, чтобы не потерять свои рыночные позиции, считает Дмитрий Даин.