В Подмосковье начали производство атравматической ранозаживляющей повязки

Резидент подмосковной особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна» – компания «Эверс» (входит в ГК «Эверс груп Рус») – зарегистрировала новое медизделие: мазевую сетчатую стерильную повязку для заживления ран. На площадке в ОЭЗ уже началось его производство – ежемесячно здесь планируется изготавливать 40 тысяч единиц этой продукции, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Резидент особой экономической зоны „Дубна”, специализирующийся на разработке и выпуске инновационных перевязочных материалов и лечебных средств, уже приступил к выпуску заживляющих повязок», – подчеркнули в пресс-службе ведомства. Изделие выпускается в четырех вариантах исполнения (в зависимости от назначения), пяти размерах и с различным составом, включая серебро, селен, хлорид алюминия.

Как уточняется, инвестиции в проект составили 11 млн рублей. Повязка представляет собой атравматическую прямоугольную полиэфирную сетку, пропитанную лечебным мазевым составом. В его основе медь и цинк. Сетка моделируется на ране любой сложности, при этом не прилипая к раневой поверхности и не провоцируя болевые ощущения при снятии и замене. Отмечается, что мазевая основа повязки предотвращает попадание микроорганизмов.

«В качестве носителя мазевой основы нового медицинского изделия выбрана химически неактивная адсорбируемая полиэфирная сетка, которая медленно отдает мазь в рану, выполняет роль имплантата для грануляционных процессов в ране. В этом уникальность и отличие нашего изделия от импортных и отечественных аналогов. Входящие действующие вещества позволяют избежать заражения крови, нагноения, стимулируют ускорение регенерации тканей и отлично защищают кожу от рубцов», – рассказала генеральный директор ГК «Эверс груп Рус» Алиса Бородина.

В ближайшее время, по ее словам, изделие начнет проходить апробацию в крупнейших медицинских учреждениях Москвы и Московской области. Повязка может применяться в клинических, домашних и полевых условиях, для лечения серьезных ожогов, венозных, трофических и диабетических язв, пролежней, ран при пересадке кожи и других повреждений кожи.

gxpnews