Ученые Сеченовского университета разрабатывают тест-системы для молекулярной диагностики опухолей

Ученые Института персонализированной онкологии Сеченовского университета Минздрава России разрабатывают инновационные тест-системы, основанные на анализе ДНК опухоли и профиля активности генов. Они позволят качественно улучшить лечение пациентов даже на поздних стадиях рака, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу вуза.

“Ученые Института персонализированной онкологии Сеченовского Университета Минздрава РФ разрабатывают тест-системы нового поколения, которые позволят определять полный спектр мутаций и геномных перестроек в опухолях. С их помощью врачи смогут точнее диагностировать онкологические заболевания и назначать пациентам максимально прицельное персонализированное лечение”, – рассказали в пресс-службе, отметив, что разработка ведется совместными усилиями ученых Сеченовки и компанией “Онкобокс”, которая занимается разработками в области молекулярной биологии и персонализированной медицины.

По словам доктора биологических наук, профессора РАН, главного научного сотрудника Института персонализированной онкологии Сеченовского университета Антона Буздина, при использовании имеющихся на сегодняшний день тестов и передовых методик в опухоли конкретного пациента диагностических мутаций не обнаруживается в 80% случаев. Разрабатываемая методика тестирования основана не только на анализе ДНК опухоли, но и профиля активности генов, что позволяет по итогам тестирования находить перспективную схему лечения “практически в 100% случаев”, отметил он.

Как рассказал Буздин, при обнаружении клинически значимых мутаций в опухоли лечение рекомендуется назначать на их основе. В случае, если обнаружить мутации не удалось, терапия подбирается по генам-мишеням, которые наиболее активны в опухоли. Кроме того, разрабатываемая тест-система поможет обнаружить химерные гены, возникающие из-за геномных перестроек в опухоли. Некоторые из таких генов провоцируют активный рост опухоли, и против них созданы молекулярно нацеленные лекарства. “Эффективное выявление химерных генов поможет наносить по опухолям, которые их содержат, сокрушительные удары“, – подчеркнул специалист.

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