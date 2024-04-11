Срок выдачи документа об обращении ветпрепарата для его экспорта намерены сократить Ученые не обнаружили связь между приемом парацетамола беременными и аутизмом у детей » «Платиновая унция» объявила финалистов в категории «Лонч года» Стали известны финалисты «Платиновой унции» в категории «Лонч года». Победитель премии будет объявлен 18 апреля. Оргкомитет XXIV Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» назвал претендентов на победу в номинациях «Лонч года. Коммерческий сектор» и «Лонч года. Государственный сектор». Пятерка финалистов лончей в коммерческом секторе* по итогам 2023 года выглядит так: «Аллергофри» («Панбио Фарм»),

«Лорангин» («Профит-Фарм»),

«Лоротрицин» («Биннофарм Групп»),

«Синусэфрин» («Валента Фарм»),

«Табакетте» («Северная звезда»). На победу в номинации «Лонч года. Государственный сектор»* претендуют пять препаратов от четырех компаний: «Пемброриа» («Биокад»),

«Пнемотекс» («Нанолек»),

«Полиоваксин» («Нанолек»),

«Энхерту» (AstraZeneca),

«Яситара» («Фармасинтез»). Церемония награждения победителей XXIV Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» состоится 18 апреля в онлайн-формате. Трансляция будет доступна на странице конкурса и на сайте pharmvestnik.ru. Генеральный спонсор церемонии — компания «Мьюз Медиа». Спонсором благотворительного проекта «Добрые дела», направленного на поддержку подопечных БФ «Подсолнух», выступит компания «Квайссер Фарма». * Финалисты представлены в алфавитном порядке.

pharmvestnik Елена Григорьева