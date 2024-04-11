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«Платиновая унция» объявила финалистов в категории «Лонч года»

Стали известны финалисты «Платиновой унции» в категории «Лонч года». Победитель премии будет объявлен 18 апреля.

Оргкомитет XXIV Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» назвал претендентов на победу в номинациях «Лонч года. Коммерческий сектор» и «Лонч года. Государственный сектор».

Пятерка финалистов лончей в коммерческом секторе* по итогам 2023 года выглядит так:

  • «Аллергофри» («Панбио Фарм»),
  • «Лорангин» («Профит-Фарм»),
  • «Лоротрицин» («Биннофарм Групп»),
  • «Синусэфрин» («Валента Фарм»),
  • «Табакетте» («Северная звезда»).

На победу в номинации «Лонч года. Государственный сектор»* претендуют пять препаратов от четырех компаний:

  • «Пемброриа» («Биокад»),
  • «Пнемотекс» («Нанолек»),
  • «Полиоваксин» («Нанолек»),
  • «Энхерту» (AstraZeneca),
  • «Яситара» («Фармасинтез»).

Церемония награждения победителей XXIV Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» состоится 18 апреля в онлайн-формате.

Трансляция будет доступна на странице конкурса и на сайте pharmvestnik.ru.

Генеральный спонсор церемонии — компания «Мьюз Медиа».

Спонсором благотворительного проекта «Добрые дела», направленного на поддержку подопечных БФ «Подсолнух», выступит компания «Квайссер Фарма».

* Финалисты представлены в алфавитном порядке.

Елена Григорьева
pharmvestnik

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11 апреля, 2024 | Просмотров: 55