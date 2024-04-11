Срок выдачи документа об обращении ветпрепарата для его экспорта намерены сократить

Срок выдачи документа об обращении ветеринарного препарата для его экспорта намерены сократить с пяти до трех рабочих дней. Такие изменения разработал Россельхознадзор, в случае утверждения документ вступит в силу с 1 сентября.

Россельхознадзор предложил сократить срок выдачи документа, который подтверждает, что ветпрепарат допущен к обращению в России и подлежит представлению по требованию уполномоченного органа страны, в которую он ввозится (ДПО). Соответствующий проект находится на стадии общественного обсуждения.

Согласно документу, срок его выдачи ДПО (уведомления об отказе в выдаче ДПО) не должен превышать трех рабочих дней со дня регистрации заявления. Ранее этот срок составлял пять рабочих дней. Регистрация заявления о выдаче ДПО осуществляется в день поступления такого заявления.

Изменения вносятся в приложение № 1 к приказу Россельхознадзора № 1122 от 12.09.2023.

В случае утверждения изменения вступят в силу с 1 сентября 2024 года.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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