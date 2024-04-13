СМИ: глава Минздрава Республики Коми ушел в отставку

Дальнейшее место работы Сергея Булатова не называется, пока нет и официального подтверждения кадровых перестановок.

Череда смен глав Минздрава Коми началась в мае 2023 года, после того как министр Игорь Дягилев заявил о своем желании уйти на службу в зону СВО. На тот момент во главе ведомства встал Вагран Даллакян, по заявлению местных СМИ, попавший в реанимацию в ноябре того же года. Временным руководителем вскоре после этого стала Татьяна Марунич.

Сергей Булатов родился в 1982 году в Кировской области, окончил Кировский государственный медуниверситет по профилю «лечебное дело», прошел интернатуру на базе Кировской областной клинической больницы по специальности «акушерство и гинекология». Позже закончил Вятский государственный университет по специальности «юриспруденция».

В 2012–2018 годах Булатов работал начальником юридического отдела Коми республиканской клинической больницы, а также занимал руководящие должности в медучреждениях Сыктывкара, Усть-Цилемского и Княжпогостского районов. До 2020 года занимал пост заведующего Детской поликлиники Сыктывкарской горбольницы. Позже руководил санаторием «Серегово» и его филиалами «Колос» (Киров) и «Северное сияние» (Саки).

С 2022 года Сергей Булатов трудился в должности директора АНО «Коми Республиканский центр поддержки развития санаторно-курортной деятельности, охраны здоровья граждан и пропаганды здорового образа жизни». Позже был назначен руководителем Центра обеспечения деятельности Минздрава Коми и замруководителя ведомства.