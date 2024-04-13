В Архангельске прошел форум государственных аптечных сетей «Лекарственная безопасность регионов»

В первый день форума гостям представили схему организации лекарственного обеспечения в Архангельской области и продемонстрировали работу предприятия «Фармация». Участники посетили аптечный склад и две аптечные точки, одна из которых является льготным центром, а другая имеет полный ассортимент для красоты и здоровья.

Открывая деловую программу форума, заместитель председателя правительства Архангельской области и куратор сферы здравоохранения региона Игорь Скубенко подчеркнул, что в принятой в 2021 году Стратегии нацбезопасности РФ обозначена приоритетность повышения качества и доступности лекарственного обеспечения. «Эти вопросы должны обсуждаться в том числе и на таких больших площадках, как сегодняшний форум, с участием представителей других регионов для выработки совместных решений и формулирования новых инициатив», – отметил Скубенко.

В пленарном заседании приняли участие главы архангельского и карельского минздравов Александр Герштанский и Михаил Охлопков, председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков, и. о. министра здравоохранения Республики Коми Сергей Булатов. Модерировал сессию главный редактор Vademecum и директор по развитию РААС Дмитрий Кряжев.

Спикерами других сессий форума выступили руководители государственных аптечных сетей из Мордовии, Удмуртии, Красноярского края и других регионов, а также из Республики Беларусь, ведущие отраслевые эксперты и руководители фармацевтических ассоциаций. Участники форума обсуждали работу государственных сетей с льготниками, цифровизацию аптечной деятельности, обучение и привлечение молодых специалистов, развитие экстемпорального производства и собственных торговых марок. В конце деловой программы были обозначены тренды и перспективы развития государственных аптечных сетей.

На одной из дискуссионных площадок гендиректор архангельской «Фармации» Екатерина Сташкевич поделилась способами привлечения молодых кадров на предприятие: «У нас есть целая программа поддержки молодых специалистов – мы даем целевое направление на обучение в Северном государственном медицинском университете и Архангельском медицинском колледже, выплачиваем подъемные всем впервые трудоустроившимся в нашу аптечную сеть, компенсируем аренду квартиры для иногородних специалистов».

Фото: «Лекарственная безопасность регионов»

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