«Трикафту» во «взрослой» дозировке ввели в гражданский оборот

Препарат «Трикафта» во «взрослой» дозировке для больных муковисцидозом ввели в гражданский оборот. Теперь закупки лекарства по заявкам, одобренным экспертным советом фонда «Круг добра», возьмет на себя Центр лекобеспечения.

Препарат «Трикафта» (элексакафтор/тезакафтор/ивакафтор + ивакафтор) в дозировке 100 мг + 50 мг + 75 мг введен в гражданский оборот. Как пишет фонд «Круг добра», компания «Санофи Россия» сообщила, что препарат стал доступен в зарегистрированной российской упаковке.

«Трикафта» была зарегистрирована в России в июне 2023 года для больных муковисцидозом в возрасте от шести лет, но до сих пор препарат не был введен в гражданский оборот, поэтому фонд закупал его самостоятельно напрямую у зарубежных поставщиков. Теперь закупки препарата по одобренным экспертным советом фонда заявкам возьмет на себя ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России.

Ранее фонд получил от компании Vertex Pharmaceuticals официальное подтверждение готовности поставлять в Россию препарат «Трикафта» для лечения пациентов младшего возраста (от 2 до 5 лет) в лекарственной форме гранул.

«Круг добра» обеспечивает детей с муковисцидозом дорогостоящими препаратами таргетной терапии «Оркамби» (МНН ивакафтор + лумакафтор) и «Трикафта» (элексакафтор/тезакафтор/ивакафтор + ивакафтор). В 2024 году терапию препаратом «Трикафта» получают 1335 подопечных фонда в возрасте от шести лет, а препаратом «Оркамби» — 383 пациента.

В конце января компания «МИК» получила принудительную лицензию на использование патентов, защищающих препарат от муковисцидоза. И хотя в лицензию вошли не все необходимые для поставок патенты, производитель оригинальной «Трикафты» Vertex Pharmaceuticals намерен обжаловать решение.

Фото: фонд «Круг добра»

Дина Коблова

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