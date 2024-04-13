Оргкомитет «Платиновой унции» назвал финалистов среди компаний в категории «Динамика года»

Оргкомитет XXIV Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» назвал компании — финалисты в категории «Динамика года» по поставкам в государственный и коммерческий сектора. На победу в каждой из подноминаций претендуют по пять компаний.

Стали известны финалисты «Платиновой унции» в категории «Динамика года». Победитель премии будет объявлен 18 апреля.

Пятерка компаний-финалистов в номинации «Компания. Поставки в коммерческий сектор»*:

«Алкалоид»,

«Биннофарм Групп»,

КRКА,

Stada (ГК «Нижфарм»),

«Фармстандарт».

Шорт-лист компаний — поставщиков в государственный сектор*:

Biogen Idec,

«Нанолек»,

Novartis,

«ОнкоТаргет»,

«Ф.Хоффманн-Ля Рош лтд».

В категории «Динамика года» также определяются победители в номинациях «Препарат года в государственном секторе» и «Препарат года в розничном сегменте».

Номинантов и победителей «Платиновой унции» определяют представители научной общественности, ведущих отраслевых СМИ, генеральные директора фармацевтических компаний. Последние по правилам конкурса не могут голосовать за свои компании, препараты и проекты.

Церемония награждения победителей XXIV Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» состоится 18 апреля в онлайн-формате.

Трансляция будет доступна на странице конкурса и на сайте pharmvestnik.ru.

Генеральный спонсор церемонии — компания «Мьюз Медиа».

Спонсором благотворительного проекта «Добрые дела» выступит компания «Квайссер Фарма». Проект реализуется «Платиновой унцией» на протяжении нескольких лет, он направлен на оказание помощи подопечным БФ «Подсолнух».

* Финалисты представлены в алфавитном порядке.

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