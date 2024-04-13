Оргкомитет «Платиновой унции» назвал финалистов среди компаний в категории «Динамика года»

Оргкомитет XXIV Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» назвал компании — финалисты в категории «Динамика года» по поставкам в государственный и коммерческий сектора. На победу в каждой из подноминаций претендуют по пять компаний.
Пятерка компаний-финалистов в номинации «Компания. Поставки в коммерческий сектор»*:
- «Алкалоид»,
- «Биннофарм Групп»,
- КRКА,
- Stada (ГК «Нижфарм»),
- «Фармстандарт».
Шорт-лист компаний — поставщиков в государственный сектор*:
- Biogen Idec,
- «Нанолек»,
- Novartis,
- «ОнкоТаргет»,
- «Ф.Хоффманн-Ля Рош лтд».
В категории «Динамика года» также определяются победители в номинациях «Препарат года в государственном секторе» и «Препарат года в розничном сегменте».
Номинантов и победителей «Платиновой унции» определяют представители научной общественности, ведущих отраслевых СМИ, генеральные директора фармацевтических компаний. Последние по правилам конкурса не могут голосовать за свои компании, препараты и проекты.
Церемония награждения победителей XXIV Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» состоится 18 апреля в онлайн-формате.
Трансляция будет доступна на странице конкурса и на сайте pharmvestnik.ru.
Генеральный спонсор церемонии — компания «Мьюз Медиа».
Спонсором благотворительного проекта «Добрые дела» выступит компания «Квайссер Фарма». Проект реализуется «Платиновой унцией» на протяжении нескольких лет, он направлен на оказание помощи подопечным БФ «Подсолнух».
* Финалисты представлены в алфавитном порядке.