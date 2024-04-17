Регулятор ЕС исключил связь между Ozempic и суицидальными мыслями

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) опубликовало отчет о проверке, организованной девять месяцев назад в связи с сообщениями о том, что препараты для похудения и лечения диабета, известные как агонисты рецепторов GLP-1, могут вызвать суицидальные мысли. Доказательств этой теории не нашлось, пишет Reuters.

Речь идет о таких препаратах, как Ozempic и Wegovy (семаглутид) компании Novo Nordisk, Mounjaro и Zepbound (тирзепатид) от Eli Lilly, а также других продуктах Novo: Saxenda, Rybelsus, Victoza и Xultophy. По результатам проверки Комитет по оценке рисков в сфере фармаконадзора ЕМА, который следит за побочными эффектами лекарств, заявил, что изменять инструкцию по применению данных лекарств не требуется.

Ранее об аналогичном выводе сообщили в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Американский регулятор также не выявил связи между применением препарата и суицидальным поведением. Тем не менее полностью исключать такой риск нельзя, подчеркивали в агентстве.

gxpnews