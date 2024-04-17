Популярный ветпрепарат «Бравекто» может вернуться на рынок РФ

В преддверии максимальной активности клещей и блох для владельцев кошек и собак стали актуальны препараты для профилактики болезней, переносчиками которых являются эти насекомые. На протяжении многих лет одним из самых популярных препаратов в этой группе у россиян был «Бравекто» от Intervet GesmbH (MSD). Однако с 2022 года продукт не поставляется на территорию России, а встречающиеся на маркетплейсах предложения являются нелегальными.

Тем не менее, как сообщили ТАСС в Россельхознадзоре, производитель подал заявление о выдаче заключения о соответствии иностранной площадки, где налажен выпуск «Бравекто», требованиям правил надлежащей производственной практики (GMP). Следовательно, компания может возобновить его продажу на территории России.

Также в ведомстве добавили, что на российском рынке имеется достаточное количество отечественных препаратов против паразитарных инфекций домашних животных. «Для лечения и профилактики паразитарных инфекций домашних животных на российском рынке присутствует достаточное количество препаратов отечественного производства», – подчеркивается в сообщении.

Ранее в Россельхознадзоре призвали не приобретать на онлайн-платформах лекарства, которые ввозятся в страну нелегально, без разрешения на продажу, так как это может быть небезопасно. В ведомстве призвали всегда обращать внимание на надписи на упаковке – они должны быть на русском языке. В противном случае это контрафактный товар, применение которого небезопасно для здоровья и жизни питомцев.

К слову, найти на маркетплейсах такие товары в упаковках с надписями на турецком и других языках не составляет труда. При обнаружении таких предложений следует обратиться в Россельхознадзор или Роскомнадзор, заполнив форму по ссылке.

gxpnews