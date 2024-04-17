Российский дженерик препарата от AstraZeneca вышел в оборот в обход патента

Согласно данным, опубликованным на сайте Росздравнадзора, в России в гражданский оборот введен препарат «Фордиглиф» (дапаглифлозин) от компании «Акрихин». Это дженерик препарата-оригинатора «Форсига» британско-шведской AstraZeneca, который защищен патентом до 2028 года. Как сообщает «Фармвестник», AstraZeneca назвала эти действия незаконными. В зарубежной компании намерены предпринять меры для пресечения нарушения патента.

Препарат «Форсига», предназначенный для лечения пациентов с диабетом второго типа, сердечной недостаточностью и хронической болезнью почек, производят на предприятии компании AstraZeneca в рамках инвестиционного контракта с Минпромторгом РФ и правительством Калужской области. «Дефектуры по препарату не было и нет», – сообщили изданию в пресс-службе компании.

При этом ранее AstraZeneca удалось добиться отзыва цены на другой дженерик «Форсиги» – препарат «Диапаглиф» (дапаглифлозин) от Sandoz, которую ФАС согласовала в июне 2023 года. Реакция AstraZeneca с требованием признания патентной защиты последовала сразу же. В компании подчеркивали, что продолжат пресекать любые попытки нарушения своих патентов.

Поспешные действия по регистрации цен на дженерики могут оказать дестабилизирующее действие на рынок, считают в AstraZeneca. «Уже в 13 регионах России зафиксированы попытки провести аукционы на поставку дапаглифлозина с учетом цен дженериков. В соответствии с порядком определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденным Минздравом России, цена на дженерики, отсутствующие в гражданском обороте, не должна учитываться при расчете НМЦК», – отмечается в письме, подготовленном компанией в январе 2024 года.

gxpnews