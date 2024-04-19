В этом году ООО «ПИК-ФАРМА», члену национальной ассоциации «АПФ», исполнилось 30 лет

ООО «ПИК-ФАРМА» – одна из немногих российских компаний полного производственного цикла, которая выпускает лекарственные препараты и фармацевтические субстанции, что позволяет обеспечивать высокое качество продукции на всех стадиях производства. Выпускаемая продукция отвечает национальным и европейским стандартам качества.

ООО «ПИК-ФАРМА» постоянно расширяет номенклатуру и увеличивает объем выпускаемых лекарственных препаратов, активно проводит работу по импортозамещению.

Дочерние предприятия ООО «ПИК-ФАРМА»:

ООО «ПИК-ФАРМА ХИМ» выпускает активные фармацевтические ингредиенты для бесперебойного обеспечения производства субстанциями.

ООО «ПИК-ФАРМА ЛЕК» обеспечивает полный цикл производства готовых лекарственных форм.

ООО «ПИК-ФАРМА ТЕХ» (R&D-центр компании) реализует фармацевтические разработки – от оценки идеи нового продукта до его внедрения на производственной площадке. Лаборатория оснащена современным технологическим и аналитическим оборудованием, что позволяет проводить полноценные исследования в рамках создания лекарственных препаратов.

ООО «ПИК-ФАРМА» со дня своего основания в 1994 году сотрудничает с исследовательскими центрами, осуществляя поддержку перспективных научных разработок в области отечественной биохимии и фармакологии. По результатам исследований компания создает и доводит до конечного потребителя высокоэффективные средства лечения и профилактики заболеваний.

В настоящее время портфель ООО «ПИК-ФАРМА» состоит из более 20 лекарственных препаратов. Это метаболические, сердечно-сосудистые, ноотропные и другие средства, которые на практике доказали свою эффективность при лечении и профилактике широкого спектра заболеваний. Препараты компании широко известны и рекомендуются к применению ведущими медицинскими специалистами в области педиатрии, неврологии, эндокринологии, кардиологии.

Национальная ассоциация производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий «АПФ» поздравляет коллектив ООО «ПИК-ФАРМА» с юбилеем и желает устойчивого развития!

gxpnews