ГК «Р-Фарм» представила на мероприятии в США данные об исследовании гофликицепта

Группа компаний (ГК) «Р-Фарм» приняла участие в 73-м ежегодном конгрессе Американского колледжа кардиологов (ACC.24), на площадке которого в том числе представила данные об активности генов у пациентов с идиопатическим рецидивирующим перикардитом, принявших участие в исследовании оригинального препарата с действующим веществом гофликицепт.

По словам одного из авторов исследования, сотрудницы Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Валентины Мячиковой, обнаружено, что у пациентов с обострением идиопатического рецидивирующего перикардита активировались гены, ответственные не только за производство интерлейкина-1 (ИЛ-1), но и за производство других молекул, регулирующих воспаление: интерлейкинов 6, 8, 10 и 12.

В то же время терапия блокатором интерлейкина-1 гофликицептом позволила подавить активность генов всех упомянутых молекул. Полученные данные указывают на важную роль врожденного иммунитета, в частности интерлейкина-1, в патогенезе идиопатического перикардита, а также демонстрируют влияние гофликицепта на весь каскад воспалительных реакций.

В пресс-службе ГК поясняют, что гофликицепт представляет собой новый гибридный белок, связывающий провоспалительные цитокины семейства ИЛ-1 и блокирующий их действие. На сегодня получены данные о его безопасности и эффективности при идиопатическом рецидивирующем перикардите. Также ведутся исследования эффективности и безопасности гофликицепта при семейной средиземноморской лихорадке, в патогенезе которой ИЛ-1 играет основную роль.

«Наше исследование дает возможность клиницистам лучше понимать патогенез и возможности терапии идиопатического рецидивирующего перикардита – редкого, жизнеугрожающего, быстропрогрессирующего заболевания, которое затрагивает в том числе людей трудоспособного молодого возраста и при отсутствии патогенетического лечения приводит к инвалидности», – объясняет Михаил Самсонов, медицинский директор «Р-Фарм».

«„Р-Фарм” продолжает активную научную деятельность, направленную на углубление знаний специалистов о механизмах развития и протекания редких заболеваний. Результаты исследований позволят повысить качество оказываемой помощи пациентам с орфанными заболеваниями в России и мире», – отмечает вице-президент по развитию собственных брендов «Р-Фарм» Кира Иванова.

gxpnews