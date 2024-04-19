В Госдуме планируют разработать единую систему оборота электронных рецептов

Как уточнили Vademecum в пресс-службе профильного комитета Госдумы, на данный момент проект находится на начальном этапе разработки. Старт инициативе дала встреча с представителями регионов – участников пилотного проекта по онлайн-продаже рецептурных препаратов, сообщивших о проблеме: в каждом из субъектов применяются разные алгоритмы выдачи и применения электронных сертификатов.

«Электронный рецепт, выданный сегодня в одном регионе, может не котироваться в другом. Разрабатываемые меры должны упростить гражданам доступ к рецептурным препаратам», – объяснили концепцию в пресс-службе.

Идея пилотного проекта по дистанционной торговле рецептурными лекарствами прорабатывалась изначально Минэкономразвития: в декабре 2021 года ведомство внесло в правительство соответствующий документ, однако он был отправлен на доработку. Авторы предлагали провести пилотный проект в контексте «цифровой песочницы», предусмотренной Законом об экспериментальных правовых режимах (ЭПР), однако против этого выступили Государственное-правовое управление президента и вице-премьер Татьяна Голикова. Их возражение вызвал тот факт, что по законопроекту участие в «пилоте» могли принять маркетплейсы.

После поручения президента Владимира Путина ускорить начало проведения эксперимента ответственным за него был назначен Минздрав. Он доработал проект и указал, что дистанционная торговля рецептурными препаратами будет осуществляться в Москве, Московской и Белгородской областях. Позднее глава Минздрава Мурашко огласил сроки проведения эксперимента – с 1 марта 2023 года по 1 марта 2026 года.

В Комитете Госдумы по охране здоровья верят в потенциал «пилота» и подчеркивают, что рынок онлайн-торговли лекарствами стремительно растет. В первом полугодии 2022 года на интернет-аптеки пришлось 4% всего объема продаж на рынке e-commerce, а конверсия сектора составила 7,2%, гласит исследование Data Insight.

Проект пока развивается не так быстро, как планировали регуляторы. В сентябре 2023 года член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов, ссылаясь на данные Минздрава, сообщил, что за семь месяцев действия пилотного проекта доставлено всего 147 заказов. Низкие показатели в правительстве объяснили плохой информированностью граждан и бизнеса о проекте. На 1 апреля 2024 года оформлено 3 004 заказа, из них доставлено 1 324.