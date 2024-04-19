Минздрав закупит препараты от ВИЧ и СМА на 9,3 млрд рублей

В частности, Минздрав опубликовал тендер на закупку лопинавира+ритонавира, входящего в схемы первого ряда при лечении ВИЧ. Начальная цена будущего контракта превышает 1,1 млрд рублей. В регионах неоднократно фиксировали дефицит данного препарата, в последний раз о дефектуре лекарства в колониях сообщили минимум семь субъектов.

Еще один тендер на сумму почти 1,6 млрд рублей направлен на покупку ралтегравира, также используемого для терапии ВИЧ и СПИДа. В августе 2023 года стало известно, что компания MSD прекратит поставки Исентресс на основе этого действующего вещества в Россию. В октябре того же года закончилась патентная защита вещества, вследствие чего компании «Промомед» (Ролнавир), «Фармасинтез» (Ралтегра) и «ПСК Фарма» (Ралтегравир ПСК) выпустили аналоги, стоимость которых была на 34% ниже цены оригинала.

Биктегравир+тенофовира алафенамид+эмтрицитабин, используемый также среди пациентов с ВИЧ, Минздрав РФ намерен закупить за 1,3 млрд рублей. Элсульфавирин, включенный в предпочтительные схемы антиретровирусной терапии в 2020 году, министерство планирует закупить за 1,6 млрд рублей.

Начальная максимальная стоимость тендера на покупку онасемногена абепарвовека (Золгенсмы от Novartis ) составила более 3,7 млрд рублей. Препарат используется для генной терапии спинальной мышечной атрофии (СМА). В январе 2023 года аукцион на закупку Золгенсмы (онасемноген абепарвовек) от Novartis для фонда «Круг добра» выиграла компания «Скопинфарм» по цене 92,2 млн рублей за флакон.