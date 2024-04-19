ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении KRKA из-за цен на препарат Сын основателя «Фармстандарта» получил 25% компании «Нанолек» » RNC Pharma представила данные о продаже ветпрепаратов с января по февраль Динамика онлайн-продаж на рынке ветпрепаратов в январе — феврале 2024 года замедлилась относительно показателей прошлого года, следует из отчета RNC Pharma. За последние три года доля канала e-com на рынке лекарств для животных стабильно росла: за январь — февраль 2024 года она достигла 21,7% в рублевом эквиваленте. Суммарный объем розничного рынка ветеринарных препаратов с января по февраль 2024 года составил 4,5 млрд руб. (в розничных ценах, включая НДС), следует из статистики аналитиков RNC Pharma. Относительно аналогичного периода 2023 года динамика зафиксирована на уровне 16%. Всего за два месяца покупатели приобрели 35 млн минимальных единиц дозирования (МЕД), а показатель прироста в натуральных величинах превысил 13%. Продажи росли как в онлайн-, так и в офлайн-канале. При этом темпы развития направления канала e-com значительно опережают рост традиционной розницы. Так, продажи в онлайне выросли за два месяца на 83% в стоимостном и на 65% в натуральном выражении. Офлайн-канал в январе — феврале 2024 года продемонстрировал рост на 5% в рублях и на 7% в МЕД. Аналитики отмечают, что динамика интернет-продаж в первые два месяца 2023 года была значительно выше: относительно идентичного периода 2022 года продажи увеличились более чем в два раза, как в рублях, так и в МЕД. Основной вклад в динамику продаж двух месяцев текущего года внес февраль. Сезонные колебания более заметны в офлайн-канале, который с точки зрения краткосрочной динамики (к январю 2024 года) даже опередил соответствующий показатель по маркетплейсам в натуральных показателях. Если по отношению к январю текущего года онлайн-продажи выросли на 8%, то в традиционной рознице — на 11% в МЕД. В целом на розничном рынке ветпрепаратов за февраль 2024 года было реализовано 18,4 млн МЕД на сумму 2,5 млрд руб. За последние три года доля канала e-com на рынке ветеринарных лекарств стабильно росла, не стал исключением и январь — февраль 2024 года. Доля онлайн достигла 21,7% в рублевом эквиваленте, в то время как в аналогичный период прошлого года составляла 13,7%, а за первые два месяца 2022 года — всего 6,7%. В натуральных показателях доля выросла с 11,3% в январе — феврале 2023 года до 16,4% в отчетный период 2024 года. Средняя цена в расчете на одну реализованную минимальную единицу по итогам первых двух месяцев 2024 года в офлайн-сегменте относительно аналогичного периода 2023 года снизилась на 1,4% и составила 122 руб., тогда как на маркетплейсах стоимость увеличилась на 11%, до 171 руб., за МЕД. В рамках онлайн-канала было реализовано порядка 840 торговых марок ветпрепаратов — это на 80% меньше числа брендов, представленных в офлайне. При этом за год число позиций в e-com выросло на 99 шт. Максимальные расходы покупателей за первые два месяца в сегменте электронной коммерции были направлены на эктопаразитарные средства и препараты для лечения заболеваний сердца. При этом, если продажи средств для уничтожения эктопаразитов увеличились на 85%, то стоимостный объем кардиологических препаратов вырос почти вдвое относительно января — февраля 2023 года. В этой группе лидирует «Ветмедин» — препарат, предназначенный для терапии сердечной недостаточности у собак от компании «Берингер Ингельхайм». На маркетплейсах потребители потратили на него более 83 млн руб. за два месяца текущего года. В традиционной рознице в денежном выражении также лидируют эктопаразитарные средства (на них покупатели израсходовали 564 млн руб.) и эндектоциды (529 млн руб.). Препараты для лечения заболеваний сердца в офлайн-канале заняли всего лишь 10 место по денежным показателям. Среди компаний на розничном рынке (включая онлайн) по итогам января — февраля 2024 года зафиксированы значимые перестановки. Максимальные объемы продаж отмечены у американской «Эланко» с ростом продаж на 28% в рублях — за год компания поднялась на две строчки рейтинга. С шестой позиции на вторую поднялась «КРКА» — динамика в рублевом эквиваленте составила +60%. Другая американская компания «Зоэтис», напротив, спустилась на третью строчку рейтинга — продажи сократились на 9% относительно отчетного периода 2023 года. Перечисленные производители входят в тройку лидеров на розничном ветеринарном рынке и концентрируют более 29% стоимостных продаж в анализируемый период. Помесячная динамика розничного рынка ветеринарных препаратов в России (включая онлайн-канал) в январе 2023 — феврале 2024 года, млрд руб., в розничных ценах, включая НДС

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pharmvestnik Дина Коблова