ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении KRKA из-за цен на препарат

Фармкомпании KRKA может грозить штраф за нарушение Закона о защите конкуренции. Являясь единственным продавцом препарата «Ко-Дальнева» с 2022 по 2023 год, компания могла установить высокие цены на лекарство. ФАС возбудила антимонопольное дело.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила антимонопольное дело в отношении ООО «КРКА-Рус». Как сообщили в пресс-службе ФАС, в деятельности организации усматриваются признаки установления монопольно высоких цен на лекарственный препарат «Ко-Дальнева».

Этот препарат с МНН амлодипин+индапамид+периндоприл применяется при повышенном артериальном давлении. Препарат не входит в Перечень ЖНВЛП.