«Ксарелто» стал рецептурным препаратом года в конкурсе «Платиновая унция»

Стал известен победитель в номинации «Препарат года» подноминации «Рецептурный препарат года» XXIV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».

Победителем в подноминации «Рецептурный препарат года» (номинация «Препарат года») снова стал препарат «Ксарелто» (Bayer).

Другие рецептурные препараты, ставшие финалистами:

«Конкор» (Merck);

«Мексидол» («Фармасофт»);

«Эдарби» (ГК «Нижфарм»);

«Эликвис» (Pfizer).

«Ксарелто», «Конкор», «Мексидол» и «Эликвис» боролись за победу и в прошлом году. И «Ксарелто» одерживает победу уже несколько лет подряд.

Номинантов и победителей «Платиновой унции» определяют представители научной общественности, авторитетные В2В издания отрасли, руководители фармацевтических компаний. При этом правилами установлено, что топ-менеджеры компаний не могут голосовать за свою компанию, препарат или проект.

Фото: Елена Григорьева

Дина Коблова

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