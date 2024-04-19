«Ксарелто» стал рецептурным препаратом года в конкурсе «Платиновая унция»

Стал известен победитель в номинации «Препарат года» подноминации «Рецептурный препарат года» XXIV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».
Победителем в подноминации «Рецептурный препарат года» (номинация «Препарат года») снова стал препарат «Ксарелто» (Bayer).
Другие рецептурные препараты, ставшие финалистами:
- «Конкор» (Merck);
- «Мексидол» («Фармасофт»);
- «Эдарби» (ГК «Нижфарм»);
- «Эликвис» (Pfizer).
«Ксарелто», «Конкор», «Мексидол» и «Эликвис» боролись за победу и в прошлом году. И «Ксарелто» одерживает победу уже несколько лет подряд.
Номинантов и победителей «Платиновой унции» определяют представители научной общественности, авторитетные В2В издания отрасли, руководители фармацевтических компаний. При этом правилами установлено, что топ-менеджеры компаний не могут голосовать за свою компанию, препарат или проект.
Фото: Елена Григорьева
Дина Коблова
pharmvestnik