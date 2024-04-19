«Ксарелто» стал рецептурным препаратом года в конкурсе «Платиновая унция» Против владелицы аптеки возбудили дело из-за украденных с прилавка лекарств » Роспотребнадзор разработал форму оценочного листа для соискателя лицензии по дезинфекции Роспотребнадзор разработал проект приказа, в котором предлагается утвердить форму оценочного листа. Согласно ему будут оценивать соискателя лицензии по дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Список включает 11 пунктов, в случае принятия документ вступает в силу с 1 сентября 2024 года и действует до 1 сентября 2030 года. Роспотребнадзор намерен утвердить форму оценочного листа, в соответствии с которым проводится оценка соискателя лицензии или лицензиата лицензионным требованиям по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Проект приказа находится на стадии общественного обсуждения. Форма включает в себя 11 пунктов: форма проводимой оценки соответствия соискателя лицензии или лицензиата лицензионным требованиям;

регистрационный номер и дату регистрации заявления о предоставлении лицензии;

статус соискателя лицензии;

ОГРН или ОГРНИП;

наименование юрлица в соответствии с учредительными документами, адрес в пределах места нахождения юрлица, или фамилия, имя и отчество ИП, адрес его регистрации по месту жительства;

адрес места лицензируемого вида деятельности;

наименование вида работ, услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности;

место проведения оценки соответствия лицензионным требованиям с заполнением оценочного листа;

реквизиты решения о проведении оценки соответствия лицензионным требованиям;

должность и ФИО должностного лица Росоптребнадзора, проводящего проверку;

список контрольных вопросов, ответы на которые должны свидетельствовать о соответствии (несоответствии) соискателя лицензии или лицензиата лицензионным требованиями. Также Роспотребнадзор намерен внести изменения в формы документов по лицензированию, дополнив их словами «деятельности по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Кроме того, ведомство подготовило проект об утверждении административного регламента по лицензировании дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Ранее президент подписал закон о переносе даты начала лицензирования услуг по дезинфекции на полгода: подать заявления компании могут с 1 сентября 2024 года, а проверки в рамках госконтроля могут проводиться с 1 марта 2025 года. В марте правительство утвердило положение о лицензировании услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации. В постановлении описаны требования для соискателей лицензии, указаны сроки рассмотрения заявок и перечни необходимого оборудования.

Фото: freepik

pharmvestnik Дина Коблова