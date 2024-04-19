Рустем Муратов стал лучшим менеджером высшего звена в конкурсе «Платиновая унция» В номинации «Сделка года» в конкурсе «Платиновая унция» оказались два победителя » Юлия Нечаева стала лучшим функциональным менеджером в конкурсе «Платиновая унция» Стал известен победитель в номинации «Менеджер года» подноминации «Функциональный менеджер» XXIV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция». Оргкомитет «Платиновой унции» впервые за много лет отметил не только компании, проекты и препараты, но и персон. Лучшим функциональным менеджером в номинации «Менеджер года» названа директор отдела стратегических исследований DSM Group Юлия Нечаева. Другие претенденты на победу: Игорь Бахметьев , вице-президент по коммерческим вопросам «Нижфарм»;

, вице-президент по коммерческим вопросам «Нижфарм»; Александр Быков , директор по экономике здравоохранения «Р-Фарм»;

, директор по экономике здравоохранения «Р-Фарм»; Вилена Галкина , руководитель отдела по связям с государственными структурами ГК «Герофарм»;

, руководитель отдела по связям с государственными структурами ГК «Герофарм»; Екатерина Славгородская , директор по продажам и продвижению «Биннофарм Групп»;

, директор по продажам и продвижению «Биннофарм Групп»; Алексей Торгов, заместитель генерального директора по корпоративным связям и коммуникациям АО «Биокад». Номинантов и победителей «Платиновой унции» определяют представители научной общественности, авторитетные В2В издания отрасли, руководители фармацевтических компаний. При этом правилами установлено, что топ-менеджеры компаний не могут голосовать за свою компанию, препарат или проект.

pharmvestnik Дина Коблова