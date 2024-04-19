Юлия Нечаева стала лучшим функциональным менеджером в конкурсе «Платиновая унция»

Стал известен победитель в номинации «Менеджер года» подноминации «Функциональный менеджер» XXIV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».
Оргкомитет «Платиновой унции» впервые за много лет отметил не только компании, проекты и препараты, но и персон.
Лучшим функциональным менеджером в номинации «Менеджер года» названа директор отдела стратегических исследований DSM Group Юлия Нечаева.
Другие претенденты на победу:
- Игорь Бахметьев, вице-президент по коммерческим вопросам «Нижфарм»;
- Александр Быков, директор по экономике здравоохранения «Р-Фарм»;
- Вилена Галкина, руководитель отдела по связям с государственными структурами ГК «Герофарм»;
- Екатерина Славгородская, директор по продажам и продвижению «Биннофарм Групп»;
- Алексей Торгов, заместитель генерального директора по корпоративным связям и коммуникациям АО «Биокад».
Номинантов и победителей «Платиновой унции» определяют представители научной общественности, авторитетные В2В издания отрасли, руководители фармацевтических компаний. При этом правилами установлено, что топ-менеджеры компаний не могут голосовать за свою компанию, препарат или проект.
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