Рустем Муратов стал лучшим менеджером высшего звена в конкурсе «Платиновая унция»

Стал известен победитель в номинации «Менеджер года» подноминации «Менеджер высшего звена» XXIV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».
Оргкомитет «Платиновой унции» впервые за много лет отметил не только компании, проекты и препараты, но и персон.
Победителем в подноминации «Менеджер высшего звена» номинации «Менеджер года» стал генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов.
Другие претенденты на победу:
- Александр Кузин, генеральный директор «Аптечная сеть 36,6»;
- Дмитрий Погребинский, генеральный директор «ЦВ Протек»;
- Петр Родионов, генеральный директор ГК «Герофарм»;
- Александр Филиппов, генеральный директор «Ригла».
«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. Из года в год церемония собирает представителей отрасли, власти и научного сообщества.
Дина Коблова
pharmvestnik