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Рустем Муратов стал лучшим менеджером высшего звена в конкурсе «Платиновая унция»

Рустем Муратов

Стал известен победитель в номинации «Менеджер года» подноминации «Менеджер высшего звена» XXIV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».

Оргкомитет «Платиновой унции» впервые за много лет отметил не только компании, проекты и препараты, но и персон.

Победителем в подноминации «Менеджер высшего звена» номинации «Менеджер года» стал генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов.

Другие претенденты на победу:

  • Александр Кузин, генеральный директор «Аптечная сеть 36,6»;
  • Дмитрий Погребинский, генеральный директор «ЦВ Протек»;
  • Петр Родионов, генеральный директор ГК «Герофарм»;
  • Александр Филиппов, генеральный директор «Ригла».

«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. Из года в год церемония собирает представителей отрасли, власти и научного сообщества.

Дина Коблова
pharmvestnik

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18 апреля, 2024 | Просмотров: 58