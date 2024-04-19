Санкт-Петербург пытается лишить дистрибьютора медизделий Smith Healthcare статуса резидента ОЭЗ

Заседание суда запланировано на 25 апреля 2024 года.

Заявку на реализацию проекта АО «Смитхэлскеа» подало в декабре 2017 года. На предприятии планировали локализовать выпуск диализаторов и артериовенозных магистралей, фильтров и аппаратов плазмафереза, магистралей для инфузионной и трансфузионной терапии. Мощность производства на первом этапе оценивалась в 1 млн медизделий в год с постепенным наращиванием по мере развития в течение девяти лет. Компания надеялась запустить завод к 2020 году. Объем инвестиций в проект оценивался в 915,4 млн рублей.

В декабре 2019 года стало известно, что Smith Healthcare увеличила объем инвестиций более чем в два раза – до 2,21 млрд рублей, однако срок ввода предприятия в эксплуатацию сдвинулся. Его перенесли на III квартал 2021 года.

«Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу КППИТ, 17 апреля 2024 года сообщил, что разрешение на строительство компания получила в августе 2021 года, истекло оно в ноябре 2022-го. Актуализировать соглашение с резидентом не удалось. В феврале 2023 года в ходе проверки резидентов ОЭЗ было установлено, что компания не приступила к осуществлению технико-внедренческой деятельности, то есть «условия соглашения остались не выполнены». Впоследствии в адрес компании комитет направил проект соглашения о расторжении договоренностей, но подписывать его организация отказалась.

Компания Smith Healthcare работает с 2008 года и является дистрибьютором медизделий ведущих мировых производителей, в том числе Philips, Abbott, Drager, Jonson & Jonson. По данным СПАРК-Интерфакс, АО «Смитхэлскеа» зарегистрировано в 2017 году в Санкт-Петербурге и принадлежит четырем гражданам РФ. Основная деятельность компании – производство медицинских инструментов и оборудования. Убыток за 2023 год составил 12,9 млн рублей.