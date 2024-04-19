AstraZeneca обратилась в СК и ФАС из-за выхода на рынок дженерика «Акрихина»

Теперь AstraZeneca подала заявление в СК, сообщив о возможном преступлении по ст. 147 УК РФ (нарушение изобретательских и патентных прав). В ФАС компания обратилась с просьбой возбудить дело по признакам нарушения ст. 14.5 (запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с использованием результатов интеллектуальной деятельности) закона «О защите конкуренции» для пресечения продажи препарата Фордиглиф.

Vademecum направил запрос в компанию «Акрихин», но на момент публикации новости ответа не получил.

«Акрихин», как ранее заявили в компании, считает, что патент на изобретение №2746132 AstraZeneca был выдан в нарушение действующего законодательства. В «Акрихине» ссылаются на постановление президиума Суда по интеллектуальным правам (СИП) от 23 октября 2023 года и отмечают, что решение о вводе в гражданский оборот дженерика принято на основании полученного регудостоверения Минздрава РФ от 14 августа 2023 года.

В декабре 2023 года компания «Акрихин» подала иск о признании частично незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности и возразила против выдачи дополнительного патента Российской Федерации №2746132 AstraZeneca. В заявлении указывается требование обязать Роспатент полностью аннулировать продление срока действия выданного дополнительно второго патента.

Однако в AstraZeneca утверждают, что «Акрихин» вводит в заблуждение пациентов, профсообщество, СМИ и государственные органы. «Указанное выше постановление президиума СИП было обжаловано компанией AstraZeneca и Роспатентом в Верховный суд РФ. Жалобы пока не рассмотрены», – пояснили Vademecum в AstraZeneca.

В англо-шведской фармкомпании подчеркнули, что Верховный суд РФ принял решение о продлении срока рассмотрения жалоб, а рассмотрение в Роспатенте отложено предварительно на два месяца.

«Таким образом, не дождавшись появления решения об отмене патента, защищающего Форсигу, и, возможно, желая опередить добросовестных участников фармацевтического рынка, «Акрихин» ввел дженерик дапаглифлозина с торговым названием Фордиглиф в гражданский оборот», – резюмировали в AstraZeneca.

Компания утверждает, что все четыре стадии дженерика Фордиглиф производятся в Польше на фармацевтическом заводе «Польфарма». В связи с этим компания направляла письма в «Акрихин» и «Польфарму» с указанием на наличие патента и необходимость соблюдения законодательства и получила ответы «с заверениями о соблюдении прав на интеллектуальную собственность».

UPD. После публикации новости «Акрихин» ответил на запрос Vademecum. Компания рассматривает обращения AstraZeneca в СК РФ «как часть широкой информационной кампании, направленной на оказание дополнительного давления на АО «Акрихин» в целях воспрепятствования обращения более доступного препарата на рынке». Фармпроизводитель считает, что AstraZeneca осознанно избрала тактику по затягиванию рассмотрения споров, связанных с недействительностью ее патента, что ставит под сомнение наличие добросовестности действий компании. В «Акрихине» убеждены, что Следственный комитет «надлежащим образом разберется в данной ситуации и откажет в возбуждении уголовного дела».

«Акрихин» также отдельно оспаривает действительность самого продления вышеуказанного патента в СИП и отмечает, что в Постановлении Президиума СИП от 23 октября 2023 года детально и последовательно разъяснено, почему патент №2746132 был получен незаконным образом. «Постановление суда вступило в законную силу со дня его принятия и является обязательным для сторон спора. Иными словами, в данном деле остается один формальный шаг: техническое аннулирование Роспатентом патента, который был выдан в нарушение действующего законодательства». «Акрихин» считает «некорректными и безответственными» заявления о наличии состава преступления в действиях компании при условии вступившего в силу судебного акта и гражданско-правового спора. «Очевидно, что единственной целью является сохранение монополии на отечественном рынке любыми способами», – указывается в заявлении.

Кроме того, «Акрихин» предоставил постановление Верховного суда Республики Казахстан от 4 апреля 2024 года о том, что AstraZeneca не смогла оспорить регистрацию первого дженерика лекарственного препарата с МНН дапаглифлозин в Казахстане и признала законной регистрацию препарата. Документ имеется в распоряжении Vademecum.

Фото: semeynayaapteka.ru



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