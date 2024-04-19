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«Форсига» стала препаратом года в розничном сегменте конкурса «Платиновая унция»

Стал известен победитель в номинации «Динамика года» подноминации «Препарат. Розничный сегмент» XXIV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».

В подноминации «Препарат года. Розничный сегмент» (номинация «Динамика года») победителем стал препарат «Форсига» компании AstraZeneca.

Другие финалисты подноминации:

  • «Граммидин» (АО «Валента Фарм»);
  • «Урсосан» («ПроМедЦС Прага»);
  • «Эдарби» (ГК «Нижфарм»);
  • «Эмоксипин» («Фармстандарт»).

В прошлом году победителем стал препарат «Эдарби» компании Stada/«Нижфарм».

«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. В его экспертный совет входят первые лица крупнейших компаний фармацевтического бизнеса, а также представители авторитетных научных и общественных организаций, ведущих отраслевых изданий. Впервые премия была вручена в 2000 году.
Фото: Елена Григорьева

Дина Коблова
pharmvestnik

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19 апреля, 2024 | Просмотров: 55