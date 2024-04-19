«Пемброриа» стал препаратом года в госсекторе конкурса «Платиновая унция» J&J увеличила свои доходы в I квартале на 2% » «Форсига» стала препаратом года в розничном сегменте конкурса «Платиновая унция» Стал известен победитель в номинации «Динамика года» подноминации «Препарат. Розничный сегмент» XXIV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция». В подноминации «Препарат года. Розничный сегмент» (номинация «Динамика года») победителем стал препарат «Форсига» компании AstraZeneca. Другие финалисты подноминации: «Граммидин» (АО «Валента Фарм»);

«Урсосан» («ПроМедЦС Прага»);

«Эдарби» (ГК «Нижфарм»);

«Эмоксипин» («Фармстандарт»). В прошлом году победителем стал препарат «Эдарби» компании Stada/«Нижфарм». «Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. В его экспертный совет входят первые лица крупнейших компаний фармацевтического бизнеса, а также представители авторитетных научных и общественных организаций, ведущих отраслевых изданий. Впервые премия была вручена в 2000 году.

Фото: Елена Григорьева Дина Коблова

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