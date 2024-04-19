«Биннофарм Групп» стала поставщиком года в коммерческий сектор в конкурсе «Платиновая унция» «Форсига» стала препаратом года в розничном сегменте конкурса «Платиновая унция» » «Пемброриа» стал препаратом года в госсекторе конкурса «Платиновая унция» Стал известен победитель в номинации «Динамика года» подноминации «Препарат. Государственный сектор» XXIV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция». В подноминации «Препарат года. Государственный сектор» (номинация «Динамика года») победителем стал препарат «Пемброриа» компании «Биокад». Другие финалисты подноминации: «Золгенсма» (Novartis);

«Спинраза» (Biogen);

«Форсига» (AstraZeneca);

«Эврисди» (Roche). В прошлом году победителем стал препарат «Оркамби», основным поставщиком которого являлась компания «Санофи». «Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. В его экспертный совет входят первые лица крупнейших компаний фармацевтического бизнеса, а также представители авторитетных научных и общественных организаций, ведущих отраслевых изданий. Впервые премия была вручена в 2000 году.

Фото: Елена Григорьева Дина Коблова

pharmvestnik