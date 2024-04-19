«Пемброриа» стал препаратом года в госсекторе конкурса «Платиновая унция»

Стал известен победитель в номинации «Динамика года» подноминации «Препарат. Государственный сектор» XXIV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».
В подноминации «Препарат года. Государственный сектор» (номинация «Динамика года») победителем стал препарат «Пемброриа» компании «Биокад».
Другие финалисты подноминации:
- «Золгенсма» (Novartis);
- «Спинраза» (Biogen);
- «Форсига» (AstraZeneca);
- «Эврисди» (Roche).
В прошлом году победителем стал препарат «Оркамби», основным поставщиком которого являлась компания «Санофи».
«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. В его экспертный совет входят первые лица крупнейших компаний фармацевтического бизнеса, а также представители авторитетных научных и общественных организаций, ведущих отраслевых изданий. Впервые премия была вручена в 2000 году.
Фото: Елена Григорьева
Дина Коблова
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