«  
  »

«Пемброриа» стал препаратом года в госсекторе конкурса «Платиновая унция»

Стал известен победитель в номинации «Динамика года» подноминации «Препарат. Государственный сектор» XXIV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».

В подноминации «Препарат года. Государственный сектор» (номинация «Динамика года») победителем стал препарат «Пемброриа» компании «Биокад».

Другие финалисты подноминации:

  • «Золгенсма» (Novartis);
  • «Спинраза» (Biogen);
  • «Форсига» (AstraZeneca);
  • «Эврисди» (Roche).

В прошлом году победителем стал препарат «Оркамби», основным поставщиком которого являлась компания «Санофи».

«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. В его экспертный совет входят первые лица крупнейших компаний фармацевтического бизнеса, а также представители авторитетных научных и общественных организаций, ведущих отраслевых изданий. Впервые премия была вручена в 2000 году.
Фото: Елена Григорьева

Дина Коблова
pharmvestnik

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

19 апреля, 2024 | Просмотров: 54