«  
  »

«Биннофарм Групп» стала поставщиком года в коммерческий сектор в конкурсе «Платиновая унция»

Стал известен победитель в номинации «Динамика года» подноминации «Компания. Поставки в коммерческий сектор» XXIV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».

В подноминации «Компания года. Поставки в коммерческий сектор» (номинация «Динамика года») победу одержала компания «Биннофарм Групп».

Другие финалисты подноминации:

  • «Алкалоид»;
  • КRКА;
  • Stada (ГК «Нижфарм»);
  • «Фармстандарт».

В прошлом году победителем стала Stada.

«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. В его экспертный совет входят первые лица крупнейших компаний фармацевтического бизнеса, а также представители авторитетных научных и общественных организаций, ведущих отраслевых изданий. Впервые премия была вручена в 2000 году.
Фото: Елена Григорьева

Дина Коблова
pharmvestnik

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

19 апреля, 2024 | Просмотров: 62