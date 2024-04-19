«Биннофарм Групп» стала поставщиком года в коммерческий сектор в конкурсе «Платиновая унция»

Стал известен победитель в номинации «Динамика года» подноминации «Компания. Поставки в коммерческий сектор» XXIV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».
В подноминации «Компания года. Поставки в коммерческий сектор» (номинация «Динамика года») победу одержала компания «Биннофарм Групп».
Другие финалисты подноминации:
- «Алкалоид»;
- КRКА;
- Stada (ГК «Нижфарм»);
- «Фармстандарт».
В прошлом году победителем стала Stada.
«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. В его экспертный совет входят первые лица крупнейших компаний фармацевтического бизнеса, а также представители авторитетных научных и общественных организаций, ведущих отраслевых изданий. Впервые премия была вручена в 2000 году.
Фото: Елена Григорьева
Дина Коблова
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