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«Синусэфрин» стал победителем «Платиновой унции» в номинации «Лонч года» в коммерческом секторе

Стал известен победитель в номинации «Лонч года» подноминации «Коммерческий сектор» XXIV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».

Победителем в номинации «Лонч года. Коммерческий сектор» стал препарат «Синусэфрин» компании «Валента Фарм».

На победу также претендовали:

  • «Аллергофри» («Панбио Фарм»);
  • «Лорангин» («Профит-Фарм»);
  • «Лоротрицин» («Биннофарм Групп»);
  • «Табакетте» («Северная звезда»).

Номинантов и победителей «Платиновой унции» определяют представители научной общественности, авторитетные В2В издания отрасли, руководители фармацевтических компаний. При этом правилами установлено, что топ-менеджеры компаний не могут голосовать за свою компанию, препарат или проект.
Фото: Елена Григорьева

Дина Коблова
pharmvestnik

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19 апреля, 2024 | Просмотров: 83