«Синусэфрин» стал победителем «Платиновой унции» в номинации «Лонч года» в коммерческом секторе

Стал известен победитель в номинации «Лонч года» подноминации «Коммерческий сектор» XXIV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».
Победителем в номинации «Лонч года. Коммерческий сектор» стал препарат «Синусэфрин» компании «Валента Фарм».
На победу также претендовали:
- «Аллергофри» («Панбио Фарм»);
- «Лорангин» («Профит-Фарм»);
- «Лоротрицин» («Биннофарм Групп»);
- «Табакетте» («Северная звезда»).
Номинантов и победителей «Платиновой унции» определяют представители научной общественности, авторитетные В2В издания отрасли, руководители фармацевтических компаний. При этом правилами установлено, что топ-менеджеры компаний не могут голосовать за свою компанию, препарат или проект.
Фото: Елена Григорьева
Дина Коблова
pharmvestnik