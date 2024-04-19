Проект «Биннофарм Групп» отмечен призом «Платиновой Унции» «Пемброриа» отмечен «Платиновой унцией» в номинации «Лонч года» в государственном секторе » «Синусэфрин» стал победителем «Платиновой унции» в номинации «Лонч года» в коммерческом секторе Стал известен победитель в номинации «Лонч года» подноминации «Коммерческий сектор» XXIV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция». Победителем в номинации «Лонч года. Коммерческий сектор» стал препарат «Синусэфрин» компании «Валента Фарм». На победу также претендовали: «Аллергофри» («Панбио Фарм»);

«Лорангин» («Профит-Фарм»);

«Лоротрицин» («Биннофарм Групп»);

«Табакетте» («Северная звезда»). Номинантов и победителей «Платиновой унции» определяют представители научной общественности, авторитетные В2В издания отрасли, руководители фармацевтических компаний. При этом правилами установлено, что топ-менеджеры компаний не могут голосовать за свою компанию, препарат или проект.

Фото: Елена Григорьева Дина Коблова

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