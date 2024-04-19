Проект «Биннофарм Групп» отмечен призом «Платиновой Унции»

Стал известен победитель в номинации «Проект года» подноминации «Бизнес-проект» XXIV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».
В подноминации «Бизнес-проект» (номинация «Проект года») победу одержал проект: «Создание одного из крупнейших в России центра фармацевтической разработки препаратов химического синтеза (R&D центра)» (ООО «Биннофарм Групп»).
В шорт-лист подноминации «Бизнес-проект» также вошли:
- «Импортонезависимость в производстве субстанций» (ООО «ПСК Фарма» (в составе ГК «Рус Биофарм»));
- «Курс на расширение» (АО «Вертекс»);
- Разработка спрея для профилактики постковидных грибковых осложнений (СГМУ Минздрава России);
- Строительство новых терминалов логистического парка «Транссервис» — центрального логистического комплекса ЦВ «Протек» (АО «ЦВ Протек»).
Ежегодно церемония награждения «Платиновой унции» собирает ключевые фигуры фармацевтической отрасли России.
Фото: Елена Григорьева
Дина Коблова
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