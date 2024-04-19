Назван победитель подноминации «Социальный проект» конкурса «Платиновая унция» «Синусэфрин» стал победителем «Платиновой унции» в номинации «Лонч года» в коммерческом секторе » Проект «Биннофарм Групп» отмечен призом «Платиновой Унции» Стал известен победитель в номинации «Проект года» подноминации «Бизнес-проект» XXIV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция». В подноминации «Бизнес-проект» (номинация «Проект года») победу одержал проект: «Создание одного из крупнейших в России центра фармацевтической разработки препаратов химического синтеза (R&D центра)» (ООО «Биннофарм Групп»). В шорт-лист подноминации «Бизнес-проект» также вошли: «Импортонезависимость в производстве субстанций» (ООО «ПСК Фарма» (в составе ГК «Рус Биофарм»));

«Курс на расширение» (АО «Вертекс»);

Разработка спрея для профилактики постковидных грибковых осложнений (СГМУ Минздрава России);

Строительство новых терминалов логистического парка «Транссервис» — центрального логистического комплекса ЦВ «Протек» (АО «ЦВ Протек»). Ежегодно церемония награждения «Платиновой унции» собирает ключевые фигуры фармацевтической отрасли России.

Фото: Елена Григорьева Дина Коблова

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