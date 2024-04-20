В России зарегистрирован аналог «Спинразы»

«Генериум» зарегистрировал аналог «Спинразы». Все стадии производства препарата нусинерсен против СМА, включая субстанцию, планируется осуществлять в России.

В Госреестре лекарственных средств (ГРЛС) 15 апреля появилась запись о регистрации препарата «Лантесенс». Действующее вещество препарата – нусинерсен. Оригинальный препарат выпускает компания Biogen под торговым наименованием «Спинраза». Препарат будет выпускать «Генериум». Согласно ГРЛС, все стадии производства, включая субстанцию, компания будет осуществлять во Владимирской области.

Нусинерсен – первый зарегистрированный в России препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). Biogen зарегистрировала препарат под торговым наименованием «Спинараза» в 2019 году. В 2020 году он был включен в список ЖНВЛП. Зарегистрированная цена составляет 5,1 млн руб. за упаковку (без НДС).

Препарат нусинерсен был включен в перечень закупок «Круга добра» в феврале 2021 года. Его поставками для фонда занимался «Фармстандарт» по итогам выигранных аукционов.

Фото: 123rf.com

Елена Калиновская

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