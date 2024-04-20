Названы победители «Платиновой унции» по итогам 2023 года

Победители XXIV Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» были объявлены на церемонии награждения 18 апреля. Рекордсменами стали AstraZeneca и «Биннофарм Групп». По итогам 2023 года компании получили по четыре награды. Следом за ними, с тремя «Платиновыми унциями», — ГК «Протек». «Валента Фарм» и «Биокад» получили по две награды. Темой вечера стала астрономия. О том, как сошлись звезды, в репортаже «ФВ».

Фиксируя достижения, отмечая тенденции

Победители «Платиновой унции» определяются по итогам двух этапов голосования. На первом этапе эксперты опираются на данные аналитических компаний IQVIA, DSM Group, AlphaRM, RNC Pharma и Ipsos Healthcare. На втором этапе члены жюри заполняют анкеты, выбирая среди финалистов лучших в каждой номинации. Среди голосовавших — первые лица крупнейших фармацевтических компаний, органов управления здравоохранением, а также представители авторитетных общественных организаций и ведущих изданий фармотрасли. Топ-менеджеры компаний не имеют права голосовать за себя, свою компанию, препарат или проект.

Вселенная фармы

Каждый год торжественная церемония награждения победителей «Платиновой унции», как фармацевтический «Оскар», собирает звезд отрасли и является одним из ярких событий фарминдустрии.

Этот год не стал бы исключением: площадка для церемонии была выбрана, списки гостей готовы, утвержден сценарий праздничного вечера. Но из-за трагических событий 22 марта в «Крокус Сити Холле» организаторами было принято решение провести «Платиновую унцию» в онлайн-формате — во второй раз за всю историю вручения премии.

Открыл мероприятие председатель организационного комитета конкурса Юрий Крестинский.

Юрий Крестинский: «В далеком 1999 году, когда мы задумали премию, фармацевтический рынок только обретал цивилизованные очертания. Сегодня это индустриальный космос с галактиками, планетами и звездами. Конкурс, как маяк развития отрасли, отмечает все самое лучшее, что происходит в нашей многослойной индустрии. Отрасль развивается, развивается и конкурс. И сегодняшние итоги — тому подтверждение».

Темой вечера была выбрана астрономия. Как астрономы следят за расположением, движением, структурой, происхождением и развитием небесных тел, так и участники рынка с помощью главной фармацевтической премии страны могут отслеживать и выявлять закономерности на фармацевтическом небосклоне.

Генеральным спонсором торжественной церемонии награждения стала компания «Мьюз Медиа».

Генеральный директор «Мьюз Медиа» Александр Черниченко: «Сложно переоценить значение «Платиновой унции» для отрасли. Премия задает высокую планку взаимодействия игроков фармацевтического рынка. Это настоящий клуб экспертов, обсуждающих тренды, предлагающих инновационные решения и определяющих новые векторы развития. Если говорить о ценностях «Платиновой унции», близких «Мьюз Медиа», то наша общая ценность — люди, ради здоровья и качества жизни которых мы работаем. Мы не первый год взаимодействуем с «Платиновой унцией», получали премию и удостаивались чести вручать награду коллегам по фармбизнесу, выступали спонсорами и самой церемонии, и проекта «Добрые дела». И каждый раз «Платиновая унция» — это отличное настроение, яркие эмоции от самой церемонии и возможность встретиться с друзьями и коллегами».

Музыкальную атмосферу вечера создавали артисты Jukebox trio — трио, сочетающее техники «а капелла» и «битбокс».

Млечный путь добрых дел

Благотворительный проект «Добрые дела» реализуется «Платиновой унцией» на протяжении нескольких лет. Он направлен на поддержку БФ «Подсолнух». Фонд занимается помощью детям и взрослым с тяжелыми врожденными нарушениями иммунитета, расширяет знания общества о первичных иммунодефицитах.

В этом году спонсором «Добрых дел» стала компания «Квайссер Фарма» (бренд «Доппельгерц»). Генеральный директор компании Алексей Михайлов вручил президенту фонда «Подсолнух» Ирине Бакрадзе чек на 250 тыс. руб.

Генеральный директор «Квайссер Фарма» Алексей Михайлов: «Наше сотрудничество с «Платиновой унцией» превратилось в добрую, я бы даже сказал, сердечную традицию! Мы рады поддержать благотворительный проект «Добрые дела» и фонд «Подсолнух», и для нас это многое значит. Именно возможность делать добро и заботиться о близких является основной целью нашей компании. Она находит отражение и в названии нашего бренда «Доппельгерц» — сила двух сердец. И недаром «Платиновую унцию» называют фармацевтическим «Оскаром», участие в котором не только почетно, но и задает определенный уровень и темп развития на будущие годы для всего фармрынка России».

Кто победил

«Платиновая унция» по итогам 2023 года присуждалась в 21 номинации. Награды получили 22 победителя.

Рекордсменами сезона стали AstraZeneca и «Биннофарм Групп». По итогам 2023 года компании получили по четыре награды. Следом за ними, с тремя «Платиновыми унциями», — ГК «Протек». «Валента Фарм» и «Биокад» получили по две награды.

— В номинации «Сделка года» равное количество голосов набрали «Валента Фарм», выкупившая права на препарат «Регидрон» у Orion Pharma, и ГК «Протек» со сделкой по приобретению завода по производству субстанций «Бион».

— В категории «Проект года» помимо привычных номинаций «Бизнес-проект», «Социальный проект» и «Digital-проект» впервые вручен приз в номинации «Маркетинговый проект/Проект по продвижению». Победителем стал проект компании AstraZeneca «Повышение уровня осведомленности врачей непрофильных специальностей о необходимости профилактики и методах лечения НПВП-гастропатий».

— Проекты AstraZeneca также отмечены наградами в номинациях «Социальный проект»: «Мама, я здесь, и я остаюсь» и Digital-проект — «Повышение осведомленности специалистов здравоохранения о хронических заболеваниях с применением диджитал-технологий и ИИ».

— В номинации «Бизнес-проект» приз получил проект «Биннофарм Групп» «Создание одного из крупнейших в России Центра фармацевтической разработки препаратов химического синтеза (R&D центра)».

Впервые за много лет в конкурсе были отмечены не только компании, проекты и препараты, но и персоны.

— Оргкомитетом утверждена категория «Менеджер года». В ней вручены две награды. Менеджером высшего звена стал генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов. Лучшим функциональным менеджером названа директор отдела стратегических исследований DSM Group Юлия Нечаева.

Еще одно изменение в номинациях — «Лонч года» разделен на две подноминации: «Государственный сектор» и «Коммерческий сектор».

— Победителем в государственном секторе стал препарат «Пемброриа» компании «Биокад», в коммерческом секторе — «Синусэфрин» компании «Валента Фарм».

— Победу в номинациях категории «Компания года» праздновали «Биннофарм Групп» — в номинации «Крупнейшие производители ЛС», «Фарм-Синтез» — в номинации «Нишевые и специализированные производители ЛС». «Протек» отмечен премией в номинации «Дистрибьютор лекарственных средств», «Аптека.ру» — в номинации «E-commerce».

— Федеральной аптечной сетью года стала АС «Ригла», региональной аптечной сетью — «Здоров.ру» (Москва).

— В категории «Препарат года» победу праздновали компания Bayer с препаратом «Ксарелто» (номинация «Рецептурный препарат») и Servier с препаратом «Детралекс» в номинации «Безрецептурный препарат».

— В категории «Динамика года» отмечены компании «Биннофарм Групп» за поставки в коммерческий сектор и Biogen Idec Ltd за поставки в государственный сектор. Препараты — лидеры по динамике: «Форсига» (AstraZeneca) в розничном сегменте и «Пемброриа» («Биокад») в государственном секторе.

Шаг к юбилею

«Когда выбираешь любимую звезду на небе, выбираешь глазами, душой, сердцем. Так и наши эксперты выбирают победителей «Платиновой унции» через призму своего опыта и профессионализма. Попасть в созвездие номинантов — уже большое достижение, а стать звездой на небосклоне — просто здорово. XXIV церемония вручения премии завершилась, а это значит, что мы стали на шаг ближе к юбилейной XXV встрече», — резюмировали ведущие вечера Евгения Родионова и Юрий Крестинский.

Фото: Игорь Чунусов, Никита Воробьев

Елена Григорьева

pharmvestnik